Nữ ca sĩ nhận 3 đề cử giải Cống hiến, 'cháy vé' 2 đêm nhạc chỉ sau 10 phút

(VTC News) -

Bước ra từ Giọng hát Việt, Phùng Khánh Linh đang chinh phục được đông đảo khán giả với những album đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn tạo nên những bản "hit" chạm tới số đông.

Album Giữa một vạn người mang về cho Phùng Khánh Linh 3 đề cử ở giải thưởng Cống hiến ở các hạng mục "Nữ ca sĩ của năm", "Album của năm" và "Nhạc sĩ của năm". Trước đó album cũng mang về cho cô đề cử tại Làn sóng xanh và WeChoice Awards.

Nhờ thành công của album, Phùng Khánh Linh quyết định thực hiện hai đêm diễn để tri ân khán giả. Đây là lần đầu nữ ca sĩ tổ chức live concert nhưng đã thành công bán được tổng 4.000 vé chỉ sau 10 phút. Ban đầu, chương trình chỉ dự kiến diễn ra một đêm nhưng sau đó ban tổ chức quyết định mở thêm buổi thứ hai để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Chia sẻ về điều này, Phùng Khánh Linh cho biết: “Ban đầu live concert chỉ có một đêm diễn, nhưng nhờ sự yêu thương của khán giả, tôi có thêm đêm thứ hai và cả hai đều hết vé chỉ trong 10 phút. Đây là điều hạnh phúc không nói nên lời".

Đáp lại tình cảm của khán giả, Phùng Khánh Linh tiếp tục cho ra mắt ca khúc Giả vờ. Ca khúc khai thác trạng thái tâm lý khi con người đối diện với mất mát, đặc biệt là cảm giác phủ nhận, vốn là giai đoạn mà người trong cuộc vẫn cố tin rằng mọi thứ chưa thay đổi.

Ca khúc "Giả vờ" - Phùng Khánh Linh

Thông qua sản phẩm này, nữ ca sĩ không tìm cách lý giải hay vượt qua nỗi buồn, mà lựa chọn ở lại trong cảm xúc một cách tự nhiên.

“Ai trong chúng ta cũng từng có lúc như vậy, khi mọi thứ đã thay đổi nhưng mình chưa sẵn sàng đối diện. Điều đó cũng không sao cả, đó là một phần của hành trình cảm xúc”, cô chia sẻ.

Theo Phùng Khánh Linh, “giả vờ” không mang ý nghĩa tiêu cực, mà là cách tự bảo vệ cảm xúc khi con người chưa sẵn sàng đối diện thực tế.

Live concert Giữa một vạn của Phùng Khánh Linh sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 21 và 22/3.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2015 trong đội của ca sĩ Thu Phương. Năm 2019, ca khúc Hôm nay tôi buồn do cô sáng tác và thể hiện trở thành bản hit, giúp tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Cuối năm 2020, cô phát hành album đầu tay Yesteryear. Tháng 11/2024, Phùng Khánh Linh ra mắt album thứ hai Citopia, ghi nhận thứ hạng tích cực trên Spotify Việt Nam. Năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành Giữa một vạn người. Album được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp khi tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp cô xuất hiện trong nhiều đề cử âm nhạc và nhận được sự chú ý rộng rãi.