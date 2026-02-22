Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

(VTC News) -

Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng thợ lặn thuộc Lữ đoàn 126 Hải quân đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà (Lào Cai). Như vậy, toàn bộ 6 người mất tích trong vụ việc đã được tìm thấy trong ngày 22/2.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định vị trí và đưa lên bờ 5 trong tổng số 6 nạn nhân. Bốn thi thể được phát hiện trong chiều 22/2 gồm H.T.H., H.T.T., H.T.T.T. và T.T.H. Buổi sáng cùng ngày, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là cháu H.Đ.M. (SN 2015).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin ban đầu, một tàu chở khách đã va chạm với tàu chở đá khi di chuyển trên hồ Thác Bà, khiến 6 người mất tích.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy cả hai người điều khiển phương tiện đều có giấy phép lái tàu hợp lệ, phương tiện còn thời hạn đăng kiểm. Kiểm tra nhanh không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở và đều âm tính với các chất ma túy.

Tàu chở khách mang biển kiểm soát YB0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân, Lào Cai) điều khiển, trên tàu có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Khi đến khu vực thôn Làng Cạn thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú xã Cảm Nhân) điều khiển, đang hành trình từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Sau cú va chạm, tàu chở khách bị chìm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.