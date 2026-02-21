Bất động sản TP.HCM: ‘Cú huých’ từ Cần Giờ

Thanh khoản cao
Năm 2025, thị trường bất động sản tại TP.HCM tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức khi số lượng dự án cung cấp ra thị trường không nhiều trong khi thanh khoản cũng khá “dè dặt”. Tuy nhiên, điểm sáng của thị trường bất động sản TP.HCM lại nằm ở Cần Giờ với sự bứt tốc của siêu dự án lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News trong, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc Vietnam Groove (đơn vị phân phối dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ) cho biết, tính đến nay, dự án này đã bán gần hết phân khu Vịnh Ngọc – phân khu đầu tiên của dự án.
“Phân khu Vịnh Ngọc có diện tích gần 587 hecta với hơn 4.400 sản phẩm nhà liền kề, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Trong đó, khoảng 90% sản phẩm của phân khu này đã được nhà đầu tư, người dân mua hết, bà Hằng nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, giá bán tại dự án Green Paradise Cần Giờ đang giao động ở mức từ 140 - 180 triệu đồng/m2, tùy theo sản phẩm. Đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung của khu vực vùng ven như Cần Giờ. Tuy nhiên, nhà đầu tư và người dân vẫn "chốt" với tỷ lệ rất cao. Điều này chứng tỏ niềm tin của nhà đầu tư và người dân vào một siêu dự án của tương lai đang hình thành.
Báo cáo thị trường nhà phố, biệt thự tại TP.HCM của Cushman & Wakefield cho biết, trong quý IV/2025, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận khoảng 1.535 căn mở bán mới, cao gấp 50 lần so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Khoảng 92% nguồn cung mới tập trung tại khu vực vùng ven cách trung tâm thành phố khoảng 60 km, nổi bật với sự xuất hiện của dự án Green Paradise Cần Giờ. Nguồn cung còn lại chiếm khoảng 8%, phân bổ rải rác tại khu Đông TP.HCM và quận Bình Tân cũ.
Cùng với nguồn cung, lực cầu nhà liền thổ cũng phục hồi mạnh. Trong quý 4/2025, lượng giao dịch nhà phố, biệt thự đạt khoảng 1.167 căn, tăng gấp hơn 20 lần so với quý 3 trước đó. Tỷ lệ hấp thụ tính trên nguồn cung mở bán đạt xấp xỉ 70%, phản ánh sức mua cải thiện rõ nét.
Lý giải sự phục hồi mạnh về thanh khoản, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, quý 4/2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường nhà liền thổ khi nguồn cung và giao dịch đồng loạt quay trở lại sau thời gian dài bị "nén" bởi các vướng mắc pháp lý. Thanh khoản trong quý chủ yếu được dẫn dắt bởi một số dự án mới, nổi bật là Green Paradise Cần Giờ (Vingroup) và Gladia by The Waters – dự án hợp tác giữa Khang Điền và Keppel Land.
Trong đó, Green Paradise Cần Giờ thu hút sự quan tâm lớn nhờ mặt bằng giá cạnh tranh, khoảng 150 triệu đồng/m2, giúp mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư mới.
Bứt tốc mạnh mẽ nhờ hạ tầng
Sở dĩ Cần Giờ có cú huých mạnh là nhờ vào những dự án hạ tầng đang được triển khai và hàng loạt tiện ích đang được đầu tư.
Trong năm 2025, các dự án quy mô lớn, mang tính động lực, đột phá đã được triển khai đến Cần Giờ như: đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ; tuyến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với nút giao Rừng Sác. Cùng với đó, dự án cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang trong quá trình chuẩn bị khởi công.
Khi các tuyến giao thông này hình thành, đến năm 2030, khách đi từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ mất khoảng 13 phút nếu di chuyển bằng tuyến metro.
Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết, hiện nay, nhiều dự án đã và sẽ đầu tư trên địa bàn xã Cần Giờ, trong đó là có Khu đô thị lấn biển Green Paradise Cần Giờ.
Theo bà Phượng, dự án khu đô thị lấn biển tại Cần Giờ đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, tăng thu ngân sách và từng bước nâng cao đời sống người dân.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, thời gian qua, địa phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong đầu tư hạ tầng và các công trình tiện ích. Việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Cần Giờ đang dần kết nối tốt hơn với trung tâm TP.HCM bằng đường Rừng Sác hay kết nối đường thủy qua sông Lòng Tàu. Cùng với khu đô thị lấn biển, Cần Giờ đang dần khoác lên mình một diện mạo mới với hình hài của một khu đô thị biển hiện đại. Đây là yếu tố quan trọng để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Cần Giờ”, bà Phượng nói.
Còn theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở du lịch TP.HCM nhận định, không chỉ đường bộ, các tuyến đường thủy từ Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang được khôi phục với nhiều sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo. Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành điểm đến du lịch cao cấp; đồng thời thúc đẩy phân bổ lại không gian phát triển du lịch của TP.HCM theo hướng cân bằng và bền vững.
“Cần Giờ đang có cơ hội rất lớn để chuyển từ vị thế "khu vực khó tiếp cận" sang cực tăng trưởng mới của TP.HCM nhờ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông. Loạt dự án giao thông kết nối Cần Giờ đang được TP.HCM đầu tư mạnh mẽ”, ông Bình nói.
Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM nhận định, thời gian qua, Chính phủ đã hỗ trợ miền Nam nhiều tuyến đường giao thông như: Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và các trục đường giao thông kết nối nhằm mục đích phát triển cả vùng. Đó là chiến lược phát triển vùng TP.HCM mới bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
“Cần Giờ là đô thị mới, hiện đại, kiến trúc xanh, phát triển bền vững (ESG). Đây là tiêu chí mà cả thế giới đang hướng đến nhưng không phải nơi nào cũng làm được”, ông Mười nói.
Cũng theo ông Mười, khi giao thông được kết nối thông suốt và có thêm tuyến metro thì thời gian di chuyển của người dân được rút ngắn rất nhiều. Điều này sẽ giúp kinh tế phát triển, đời sống người dân khá giả hơn.
Nhìn lại quá trình phát triển của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm, ông kỳ vọng sự đóng góp bứt phá của Cần Giờ cho TP.HCM nói chung và dành cho thị trường bất động sản nói riêng.
“Trước đây, Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm, Thảo Điền đều là những vùng đầm lầy, kinh tế không phát triển. Tuy nhiên, khi được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ thì những khu vực tối tăm đã sáng đèn, trở thành những đô thị hiện đại, kiểu mẫu của thành phố”, ông Mười chia sẻ.
Nhiều chương trình hấp dẫn cho người dân
Trong dịp Tết Nguyên đán này, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tổ chức Lễ hội Xuân đặc biệt kéo dài xuyên Tết (từ 7-28/2). Du khách được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên không khi tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 130 tuổi, cao 10m được vận chuyển từ An Giang lên TP.HCM.
Điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách là Lễ hội Khinh khí cầu, với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc. Bên cạnh đó là các màn trình diễn dù lượn trên không đầy phấn khích. Đây là những chương trình hấp dẫn để người dân, du khách đến với Cần Giờ. Tạo động lực cho thị trường bất động sản của khu vực này.
