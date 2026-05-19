Bác sỹ cũng 'vật vã' với béo phì: Nặng 150kg, chiếm nhiều diện tích bên bàn mổ

Bác sỹ phẫu thuật lồng ngực Hạng Thụy Long tại Bệnh viện Tích hợp Y học cổ truyền và hiện đại Nhạc Dương, Thượng Hải đang nổi tiếng khắp cõi mạng Trung Quốc do vấn đề cân nặng. Vị bác sỹ này sở hữu chiều cao 1,84m và nặng tới 150kg.

Hạng Thụy Long cho biết, cách đây hơn 10 năm, khi mới bắt đầu công việc của bác sỹ nội trú, anh nặng khoảng 110kg. Vài năm trở lại đây, anh tăng cân phi mã do áp lực công việc quá lớn.

"Khi đứng cạnh bàn mổ, tôi cảm giác mình chiếm rất nhiều diện tích. Nếu phải đứng suốt nhiều giờ đồng hồ, lưng tôi sẽ đau nhức dữ dội", vị bác sỹ tâm sự.

Anh đã nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng cứ mỗi khi giảm được một chút thì cân nặng nhanh chóng bật tăng trở lại; thậm chí nhiều lúc còn vượt cả mốc cân nặng "đỉnh" trước đó.

Nhiều bệnh nhân đến khám đều nhìn anh với ánh mắt tò mò, thêm chút ái ngại. Họ có vẻ đang nghĩ: "Bác sỹ ơi, chính bác sỹ cũng bị béo phì mà".

Bác sỹ Hạng nặng tới 150kg do cường độ làm việc quá căng thẳng.

Điều này khiến vị bác sỹ càng ái ngại về tình trạng hiện tại và tự chẩn đoán đây là chứng béo phì do áp lực công việc. Vì lịch trình dày đặc với nhiều ca phẫu thuật mỗi ngày, anh đành phải ăn bất cứ thứ gì có sẵn.

Anh nói thêm: "Cứ hễ bận rộn và mệt mỏi là tôi lại tăng cân. Thật khó để tôi kiên trì theo đuổi kế hoạch giảm cân lâu dài. Tôi nắm rõ mọi kiến thức về sức khỏe, nhưng lại không thể làm theo những chỉ dẫn đó. Béo phì giống như nghịch lý nghề nghiệp đối với các bác sỹ vậy".

Ông Diêu Chính, Phó Giám đốc bệnh viện, chia sẻ với truyền thông rằng các bác sỹ thực ra cũng là người bình thường, phải đối mặt với áp lực công việc: "Họ có lịch trình làm việc dày đặc, từ các ca phẫu thuật cho đến các buổi hội chẩn. Họ thường không có thời gian để nghỉ ngơi hay chơi thể thao. Đây thực sự là những thói quen sống không lành mạnh".

Hiện tại, bác sỹ Hạng đặt mục tiêu giảm 50kg trong vòng một năm. Lần này, anh tỏ ra khá lạc quan vì vừa tham gia một trại huấn luyện giảm cân do Trung tâm Nội tiết và Quản lý Cân nặng của chính bệnh viện tổ chức.

Theo Báo cáo về Dinh dưỡng và Bệnh mãn tính của Cư dân Trung Quốc do Ủy ban Y tế Quốc gia công bố năm 2024, có tới 51% người trưởng thành ở quốc gia này bị thừa cân - tình trạng được xác định khi Chỉ số Khối Cơ thể (BMI) vượt quá mức 24.

Câu chuyện của bác sỹ Hạng khơi lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. "Tôi rất thông cảm với ông ấy. Tôi cũng bị béo phì do làm việc quá sức. Cứ mỗi khi căng thẳng là tôi lại tìm đến ăn uống để giải tỏa", một cư dân mạng chia sẻ.

Người khác lại hóm hỉnh đùa rằng: "Trường hợp này có được tính là tai nạn lao động không nhỉ?".