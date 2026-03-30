Tân Miss World Vietnam 2025: Sắc vóc nổi bật, biết 2 ngoại ngữ

Chung kết Miss World Vietnam 2025 vừa diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Phan Phương Oanh. Kết quả này nhận được sự đồng tình của đa số người hâm mộ.
Sinh năm 2003 tại Hà Nội, Phan Phương Oanh cao 1m72 với số đo ba vòng lần lượt là 83-64-93 cm.
Trong suốt hành trình tại cuộc thi, Phan Phương Oanh là cái tên nổi bật, liên tục lọt top những phần thi phụ.
Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).
Không chỉ xinh đẹp, nàng hậu còn sở hữu nền tảng học vấn tốt. Cô là cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp với GPA 3.63/4.0 điểm.
Bên cạnh đó, Phan Phương Oanh sở hữu trình độ tiếng Anh IELTS 7.5, tiếng Trung HSK3.
Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 và dừng chân ở Top 10 chung cuộc, cùng giải thưởng phụ "Người đẹp biển".
Tại đêm chung kết, Phan Phương Oanh nhận được câu hỏi: “Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì, từ quá khứ, hiện tại và tương lai?”. Cô có câu trả lời đầy tự tin và thuyết phục khi mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng.
Đời thường, nàng hậu theo đuổi phong cách đầy nóng bỏng. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ những hình ảnh diện trang phục quyến rũ, tôn lên đường nét gợi cảm.
Bên cạnh vẻ đẹp nóng bỏng, Phan Phương Oanh còn rất cá tính, đam mê các bộ môn vận động như nhảy, leo núi, golf,... Người đẹp rất hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình dị, chinh phục những đỉnh núi cùng bạn bè của mình.
Với chiến thắng này, Phương Oanh sẽ đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss World lần thứ 74.
