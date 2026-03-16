Hyundai tung Stargazer bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam

Các đại lý Hyundai bắt đầu nhận đặt cọc phiên bản Stargazer nâng cấp với thời gian ra mắt dự kiến cuối tháng 3, nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe đa dụng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các đối thủ cùng phân khúc liên tục có những điều chỉnh về chính sách bán hàng và danh mục sản phẩm.

Thiết kế mới với dải đèn nhận diện đặc trưng của Huyndai.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Hyundai Stargazer tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với ba phiên bản tùy chọn gồm tiêu chuẩn, X và X Cao cấp.

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn dự kiến giữ nguyên thiết kế cũ. Hai phiên bản X còn lại nhận được những nâng cấp đáng kể về ngoại thất và không gian nội thất.

Mẫu xe hiện là dòng sản phẩm có mức giá khởi điểm thấp nhất trong phân khúc xe đa dụng. Phiên bản nâng cấp được kỳ vọng tiếp tục giữ vững lợi thế về giá bán đồng thời cải thiện đáng kể về thiết kế ngoại thất để thu hút khách hàng.

Sự thay đổi mang tính nhận diện cao nhất trên Hyundai Stargazer phiên bản mới nằm ở thiết kế phần đầu xe.

Khu vực nắp máy được kéo dài hơn, kết hợp cùng hai đường dập nổi chạy dọc tạo vẻ cứng cáp. Hệ thống đèn định vị công nghệ LED cũng được làm mới, tạo hình dải sáng nối liền hai bên theo biểu tượng chữ H.

Khoang lái được thiết kế tinh giản, tập trung vào tính tiện dụng. Khu vực bảng táp-lô sử dụng vật liệu nhựa cao cấp, kết hợp các chi tiết mạ bạc tạo điểm nhấn.

Hệ thống hiển thị gồm màn hình giải trí cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Cần số cơ được thay thế bằng cần số điện tử.

Hệ thống điều khiển trung tâm loại bỏ cần số cơ học truyền thống, thay bằng cần số điện tử đặt ở vị trí gần vô-lăng. Huyndai Stargazer phiên bản mới vẫn duy trì hai cấu hình không gian nội thất tùy chọn là 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi.

Thiết kế phần đuôi xe với cụm đèn hậu công nghệ LED đặc trưng.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp. Đây là hệ truyền động vốn được đánh giá cao về sự mượt mà khi di chuyển trong đô thị và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Các tính năng an toàn chủ động trong gói công nghệ hỗ trợ người lái được giữ nguyên hoặc bổ sung thêm trên các phiên bản cao cấp nhất.

Tại Việt Nam, sự xuất hiện của phiên bản mới sẽ giúp Hyundai Stargazer tạo thêm cạnh tranh lên các dòng xe đối thủ từ Nhật Bản.

Việc làm mới sản phẩm vào thời điểm này được xem là bước đi chiến thuật để củng cố thị phần, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh vận tải.