Tạm đình chỉ hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị để điều tra dấu hiệu 'chạy' hợp đồng

Lãnh đạo UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, UBND phường vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc từ ngày 1/4 – 13/6/2026, theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh. Trong thời gian này, ông Nguyễn Văn Đông phải bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và công việc đang phụ trách cho người được phân công điều hành nhà trường.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Gianh thống nhất chủ trương tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc. Nội dung xác minh liên quan đến dấu hiệu "chạy" hợp đồng và những bất thường trong thu, chi tài chính tại nhà trường.

Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị)

Sự việc được cho là xuất phát từ đơn tố cáo nặc danh phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm trong quản lý, tuyển dụng giáo viên và tài chính của trường. Theo phản ánh, một số đoạn ghi âm do giáo viên cung cấp cho cơ quan chức năng cho thấy việc tiếp tục được đứng lớp không hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn hay nhu cầu vị trí việc làm, mà có dấu hiệu bị chi phối bởi các thỏa thuận ngoài quy định.

Không chỉ dừng ở công tác tuyển dụng, hoạt động thu chi tài chính tại trường này cũng được cho là tồn tại nhiều bất thường kéo dài trong nhiều năm, đang được cơ quan chức năng tập trung làm rõ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Gianh cho biết, dù đơn tố cáo là nặc danh nhưng do nội dung liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, địa phương nên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh điều tra để xác minh, làm rõ.

Theo lãnh đạo Đảng uỷ phường Bắc Gianh, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, không bao che, nếu phát hiện sai phạm sẽ xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan.