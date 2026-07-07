Tác giả câu thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua lời kể đồng nghiệp

(VTC News) -

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn trút hơi thở cuối cùng lúc 16h20 ngày 6/7, hưởng dương 52 tuổi. Tang lễ của anh diễn ra tại nhà riêng ở Bảo Lộc, Lâm Đồng từ sáng 7/7 đến sáng 9/7. Sau đó, gia đình đưa anh đi hỏa táng tại địa phương.

Sự ra đi của anh khiến đồng nghiệp, những người yêu mến thương xót. Trên trang cá nhân, nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhắc lại nhiều kỷ niệm kéo dài hàng chục năm với người em thân thiết. Ông nhớ ngày cùng đạo diễn Mỹ Hà và nhạc sĩ Trương Quý Hải về Hòa Bình dự đám cưới của Bùi Thanh Tuấn.

Theo lời kể, đó là đám cưới ấm cúng với cô dâu người Mường xinh xắn, nhưng hạnh phúc của nhà thơ “không được trọn vẹn”, điều mà ông cho rằng là số phận.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến (bên phải) đăng tấm ảnh cũ trong đám cưới của Bùi Thanh Tuấn.

Nhà văn cũng kể về khoảng thời gian Bùi Thanh Tuấn ra Hà Nội và ở nhờ nhà mình suốt một tuần. Trong căn phòng làm việc ngổn ngang bản thảo thơ cùng những vỏ chai rượu, ông từng hoảng hốt khi thấy một chai thuốc ngâm để xoa bóp chỉ còn trơ vỏ. Khi trách người em uống nhầm dù đã dặn kỹ, Bùi Thanh Tuấn chỉ cười buồn và nói rằng mình “chán đời sống này quá nên uống thứ rượu độc hại cho ngỏm, rảnh nợ”. Phạm Ngọc Tiến sau đó mới đùa rằng đó thực chất là bình thuốc quý ông ngâm để bồi bổ sức khỏe.

Không chỉ gắn bó trong nước, tình bạn của họ còn nối dài khi Bùi Thanh Tuấn sinh sống ở Mỹ. Nhà văn nhớ có những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ, khi người em tâm sự nỗi nhớ cha mẹ và phân vân có nên trở về Việt Nam. Ông đã khuyên: “Về đi em, chả đâu bằng nhà mình đâu mà ba má em tuổi trăm về đi còn kịp sống cùng ba má quãng thời gian sau cùng cho tròn đạo hiếu”.

Theo chia sẻ của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, Bùi Thanh Tuấn về nước khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Ông từng cùng bạn bè đưa nhà thơ lên Sa Pa tìm thầy thuốc chữa bệnh, nhưng từ đó Bùi Thanh Tuấn ngày càng trầm lặng và tìm đến rượu nhiều hơn.

Những năm gần đây, cả hai ít có dịp gặp gỡ. Lần cuối, Bùi Thanh Tuấn chỉ nhắn ông khi nào có dịp hãy vào Bảo Lộc thăm mình. Cuộc hẹn ấy cuối cùng không thể thực hiện.

“Bẵng mấy năm nay em ít liên lạc chỉ bảo lúc nào bố con anh vào Bảo Lộc với em một chuyến. Hẹn hò mãi mà không thành. Giờ thì muộn rồi Tuấn ơi. Em đi nhé. Thương nhớ thằng em cá tính rất nhiều”, nhà văn xúc động viết.

Dưới bài đăng, nhiều văn nghệ sĩ và bạn bè như Đỗ Trung Quân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng để lại lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời ở tuổi 52.

Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Hồng Lam cũng nhớ lại kỷ niệm trong đám cưới của mình cách đây khoảng 20 năm. Thời điểm đó, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn vừa xuất hiện được dàn phù dâu vây quanh. Khi bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa nổi đình đám, anh được nhiều khán giả yêu mến, thần tượng.

“Cả đời nó sống phóng túng, tự do, hơi ngỗ ngược một chút nhưng ấm áp với bạn bè. Mấy năm nay từ Mỹ về, nó ốm. Mấy tháng nay nhắn tin cũng không thấy trả lời. Rồi câu thơ sẽ sống dài hơn đời người. Hết đau rồi, nghỉ ngơi thôi, Bùi Thanh Tuấn nhé”, ông nhắn nhủ đàn em.

Sinh thời, cuộc sống của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn trải qua nhiều biến cố. Anh từng có một khoảng thời gian sang Mỹ sinh sống. Sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng, anh trở về quê nhà để dưỡng bệnh cùng người thân.

Trong những năm tháng cuối đời, anh về sống tại nơi mình sinh ra, giữa sự chăm sóc của gia đình và bạn bè. Dù chiến đấu với bệnh tật nhưng nhà thơ vẫn rất lạc quan. Mỗi ngày, anh chọn cuộc sống an yên, nhẹ nhàng bên vườn tược, hoa cỏ. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng những vần thơ của mình.