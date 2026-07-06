Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'

(VTC News) -

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời vào 16h20 ngày 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng sau thời gian bạo bệnh, hưởng dương 52 tuổi. Theo thông tin mới từ gia đình, lễ viếng của anh sẽ diễn ra từ 8h ngày 7/7, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Đài hoá thân Du Sinh TP Đà Lạt vào ngày 9/7.

Sự ra đi của anh khiến bạn bè, những người yêu mến thương xót. Sinh thời, cuộc sống của Bùi Thanh Tuấn trải qua nhiều biến cố. Anh từng có một khoảng thời gian sang Mỹ sinh sống. Sau khi phát hiện mặc bệnh ung thư vòm họng, anh trở về quê nhà để dưỡng bệnh cùng người thân.

Trong những năm tháng cuối đời, anh về sống tại nơi mình sinh ra, giữa sự chăm sóc của gia đình và bạn bè. Dù chiến đấu với bệnh tật nhưng nhà thơ vẫn rất lạc quan. Mỗi ngày, anh chọn cuộc sống an yên, nhẹ nhàng bên vườn tược, hoa cỏ. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng những vần thơ của mình.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (bên trái) sống lạc quan để chiến đấu bạo bệnh những ngày cuối đời.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Lâm Đồng. Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1996 và là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Anh từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thơ ca, báo chí, phim tài liệu, du ký và âm nhạc.

Trong thời gian học đại học, anh sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau như thợ hồ, giữ xe, sơn cửa, bán sách dạo. Bên cạnh đó anh cũng nhận cộng tác viết bài cho báo.

Thời điểm là sinh viên, trong một chuyến đi tập huấn, anh đọc tặng đoàn một bài thơ (sau này được đặt tên là Chia tay người Hà Nội).

Nhạc sĩ Trương Quý Hải - người có mặt trong buổi đó đã phổ nhạc bài thơ này, lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề. Bài hát nhanh chóng nổi tiếng qua giọng hát của Mỹ Linh, Cẩm Vân, Hồng Nhung... làm xao xuyến bao thế hệ người yêu nhạc.

Không chỉ mang lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Trương Quý Hải, tác phẩm còn đưa tên tuổi Bùi Thanh Tuấn đến với đông đảo công chúng ngoài đời sống thi ca.

Năm 2003, Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ.... Đến năm 2006, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc tác phẩm này với tên Phúc âm chiều, được ca sĩ Đình Nguyên và danh ca Tuấn Ngọc trình bày.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn.

Trong sự nghiệp sáng tác, Bùi Thanh Tuấn xuất bản hai tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000) và Phiên bản (2008). Nhiều tác phẩm trong các tập thơ của anh. nhận được sự yêu mến của độc giả.

Năm 2004, anh chuyển sang làm biên tập viên cho Ban Văn nghệ, Đài truyền hình TP.HCM. Ngoài làm thơ, anh còn viết du ký, làm phim tài liệu và sáng tác âm nhạc.