Sút mãi không vào, 'vua kiến tạo' World Cup 2026 bật khóc

(VTC News) -

Ngày 19/7, Anh đã đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 trong trận tranh hạng ba tại World Cup 2026. Theo L’Equipe, Michael Olise bật khóc nức nở trong phòng thay đồ. Dù đóng góp 2 pha kiến tạo, tiền vệ 24 tuổi vẫn vô cùng day dứt khi bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp hai, khi đối mặt trực tiếp với khung thành đối phương.

Ở thời điểm đó, tuyển Pháp chỉ còn bị dẫn 4-3. Hai cú dứt điểm đi chệch khung thành của Olise ở các phút 75 và 81 hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Sau trận đấu, anh tỏ ra ân hận và không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.

Michael Olise có 7 pha kiến tạo tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Didier Deschamps không giấu được sự xúc động, đồng thời tiết lộ đã nói chuyện với học trò. Tuy nhiên, ông không chia sẻ chi tiết nội dung cuộc trao đổi. Nhà cầm quân tuyển Pháp đã an ủi cậu học trò, bởi với Olise, cuộc đối đầu tuyển Anh không chỉ mang ý nghĩa của một trận tranh hạng ba, mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc.

Trong lịch sử giải đấu, chưa từng có đội tuyển nào lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 0-4. Tuyển Pháp, và đặc biệt là Olise, đã có không ít cơ hội để san bằng tỷ số nhưng đều không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Dù khép lại giải đấu trong nước mắt, Michael Olise vẫn đi vào lịch sử khi có 7 pha kiến tạo tại World Cup 2026, phá kỷ lục tồn tại hơn nửa thế kỷ của huyền thoại Pele, người từng thực hiện 6 pha kiến tạo tại World Cup 1970.

Video: Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4

World Cup năm nay được mở rộng lên 48 đội tuyển, vì vậy Olise thi đấu nhiều hơn Pele một trận. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì hiệu suất trung bình 1 pha kiến tạo mỗi trận.

Trước trận tranh hạng ba gặp tuyển Anh, Olise đã có 5 pha kiến tạo. Anh tiếp tục kiến tạo trong cả hai bàn thắng của Mbappe ở trận đấu này. Đường chuyền thành bàn giúp Olise cân bằng kỷ lục của Pele đến ở phút 48, khi tuyển Pháp bắt đầu cuộc rượt đuổi sau khi bị Anh dẫn 4-0 ngay trong hiệp một.

Dù bỏ lỡ cơ hội giúp Pháp giành hạng ba chung cuộc, tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich vẫn là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất World Cup 2026. Anh hợp cùng Kylian Mbappe và Ousmane Dembele tạo nên bộ ba tấn công đáng gờm của tuyển Pháp.