Sunshine Group ký kết hợp tác phát triển thương mại với AEON Việt Nam

Ngày 12/3 tại Hà Nội, Sunshine Group và AEON Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác phát triển thương mại. Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái thương mại, dịch vụ cao cấp tại các dự án của Sunshine Group, qua đó nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân.

Tham dự sự kiện có Bà Nguyễn Thị Khánh My - Lãnh đạo cấp cao của Sunshine Group; Ông Hagino Tatsuya - Giám đốc Cấp cao AEON Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ nhân viên hai doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, AEON Việt Nam sẽ triển khai kinh doanh hàng hóa và các dịch vụ bán lẻ dưới thương hiệu AEON tại không gian thương mại thuộc các dự án Sunshine Riverside, Sunshine Garden và Sunshine City…Đây đều là những khu đô thị cao cấp đã đi vào vận hành ổn định, quy tụ cộng đồng cư dân văn minh, năng động với nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển các mô hình bán lẻ hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Sunshine Group cho biết, trong triết lý phát triển của Tập đoàn, một dự án hoàn chỉnh không chỉ được định hình bởi kiến trúc hay quy mô, mà còn bởi chất lượng của hệ sinh thái dịch vụ phục vụ đời sống cư dân. Vì vậy, Sunshine Group luôn ưu tiên hợp tác với các thương hiệu uy tín, có tiêu chuẩn vận hành quốc tế – và AEON chính là một trong những đối tác chiến lược như vậy.

Trực thuộc Tập đoàn AEON - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, AEON Việt Nam hiện đang là thương hiệu quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và đề cao giá trị cộng đồng, AEON không chỉ mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và phong cách sống của người tiêu dùng Việt.

Theo đại diện AEON Việt Nam, việc lựa chọn các dự án trong hệ sinh thái Sunshine để triển khai các điểm kinh doanh bán lẻ không chỉ là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ của thương hiệu này tại Hà Nội, mà còn xuất phát từ sự đánh giá cao của AEON đối với các khu đô thị do Sunshine Group phát triển.

“Sunshine Group đang sở hữu và quản lý các tòa nhà căn hộ và văn phòng rất tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng các dự án này có tiềm năng rất lớn, với đông đảo cư dân và nhân viên văn phòng sinh sống gần đó. Bằng việc mở siêu thị tại đây, cung cấp các sản phẩm tốt, dịch vụ tốt và trải nghiệm mua sắm thoải mái, AEON Việt Nam hy vọng sẽ làm cho cuộc sống hàng ngày của cư dân và những người làm việc trong khu vực này trở nên thuận tiện hơn” - đại diện AEON Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Hagino Tatsuya - Giám đốc Cấp cao AEON Việt Nam - phát biểu tại lễ ký kết.

Với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của hai bên, các không gian thương mại sau khi đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến dịch vụ chất lượng cao, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích đô thị và nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho các dự án.

Tại lễ ký kết, hai bên cũng bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, khi Sunshine Group đang không ngừng mở rộng bản đồ phát triển với hàng loạt dự án quy mô như Sunshine Legend City, Alluvia Sunshine Marina ở phía Đông Thủ đô; Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble West Lake Ha Noi ở KĐT Ciputra; Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences ở khu vực Long Biên cùng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại phía Bắc Hà Nội…

Sự đồng hành của những đối tác quốc tế như AEON được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thương mại hiện đại trong các dự án Sunshine, qua đó nâng tầm trải nghiệm sống và gia tăng giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân.