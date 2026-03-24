Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Theo báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, trong năm 2025, Sở VHTT&DL tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng báo cáo tại buổi làm việc.

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác VHTT&DL giao lưu các tỉnh trong khu vực. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL tiếp tục triển khai thực hiện dự án 6 ‘‘Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện các nhiệm vụ, dự án về chuyển đổi số.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 trong các phòng QLNN. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực ngành phụ trách.

Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2026, Sở VHTT&DL Cao Bằng tiếp tục tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình trọng tâm phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030; Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, trong đó tập trung tăng cường quản lý đối với các khu, điểm du lịch trọng điểm, các khu du lịch có tiềm năng, thế mạnh; quản lý chặt chẽ việc xét công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới như: du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch qua biên giới, du lịch đêm…

Triển khai các hoạt động truyền thông hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kêu gọi đầu tư theo danh mục dự án thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ và các dự án đã được phê duyệt.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, gắn với các nhiệm vụ tại Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về phát triển du lịch, du lịch cộng đồng, du lịch bền vững, chuyển đổi số và ngoại ngữ cơ bản phục vụ du khách, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2027 - 2030. Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác các tuyến du lịch truyền thống và 04 tuyến du lịch địa chất, đồng thời nghiên cứu, hình thành các tuyến du lịch mới, đặc sắc, tập trung khai thác không gian du lịch cụm phía Tây Bắc (Bảo Lạc, Bảo Lâm), tuyến số 5 của Công viên địa chất và các tuyến du lịch liên vùng, kết nối trong nước và quốc tế.