Số hóa vùng trồng nâng tầm nông sản Tây Ninh

(VTC News) -

Khí hậu nắng gió quanh năm cùng địa hình trải dài từ núi cao đến sông dài đã tạo cho Tây Ninh một kho nông sản phong phú. Bên cạnh bánh tráng phơi sương hay muối tôm trứ danh, mãng cầu Bà Đen, sầu riêng Bàu Đồn, hạt điều... cũng là những sản phẩm có giá trị cao, được đông đảo du khách tìm mua.

Nắm bắt thế mạnh, Tây Ninh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng giá trị và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm chủ lực. Trong đó, hoạt động truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử được xem là hướng đi quan trọng.

Câu chuyện của hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung ở xã Tân Phú là một ví dụ điển hình. Đơn vị đã xây dựng vùng sản xuất rộng 100 ha đạt chuẩn VietGAP, quản lý quy trình canh tác bằng nhật ký điện tử FaceFarm và dán mã QR cho từng sản phẩm.

Anh Lê Minh Trung - Chủ tịch Hợp tác xã - cho biết, sản phẩm cần có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch để người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm. Hợp tác xã cũng tích cực quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và bán hàng qua livestream.

Vườn mãng cầu của hợp tác xã Minh Trung dưới chân núi Bà Đen. (Ảnh: Trần Trung)

Năm 2023, mãng cầu của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 4 sao, đồng thời được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và giấy chứng nhận thương hiệu.

Hiện, sản phẩm mãng cầu Bà Đen có mặt tại các chợ và siêu thị lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, và được xuất khẩu ra nước ngoài. Việc canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP cùng truy xuất nguồn gốc đã giúp trái mãng cầu ngày càng khẳng định vị thế về chất lượng.

Việc đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, dán mã QR và xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nông sản không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm. Những giải pháp này còn mở ra cơ hội chinh phục các thị trường khó tính như Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, đồng thời giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ.

Tiêu biểu như Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn (xã Truông Mít) hiện có ba mã số vùng trồng sầu riêng Ri6 - đạt chứng nhận OCOP 4 sao - phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc và đang hướng tới những thị trường khó tính hơn như châu Âu.

Vùng nguyên liệu sầu riêng Ri6 được chuẩn hoá. (Ảnh: Thanh Loan)

Quy trình canh tác tại vườn cũng được quản lý chặt hơn, từ kiểm soát vật tư đầu vào đến lấy mẫu kiểm tra trước thu hoạch, những vườn đáp ứng yêu cầu mới được phân loại để phục vụ xuất khẩu.

Thúc đẩy quảng bá qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… hay các sàn thương mại điện tử cũng là giải pháp mở thêm cơ hội tiêu thụ cho các sản phẩm nông thôn, kể cả những hộ kinh doanh chưa có hệ thống phân phối rộng.

Ông Trương Tấn Sơn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh - cho biết, nhiều sản phẩm đặc trưng như bánh tráng phơi sương, muối tôm, các sản phẩm OCOP vẫn chủ yếu được bán cho khách quen và qua các kênh phân phối truyền thống.

Thông qua các sàn thương mại điện tử, nông sản Tây Ninh đã và đang tiếp cận lượng khách hàng lớn trên toàn quốc, giảm chi phí trung gian và rút ngắn thời gian đưa hàng đến người tiêu dùng.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã có gian hàng riêng, được quảng bá theo hình thức livestream, chương trình khuyến mãi trực tuyến, thu hút sự quan tâm của người mua trẻ.

Năm 2026, chuỗi chương trình bán hàng trực tuyến tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP lần thứ nhất ghi nhận gần 2.000 đơn hàng. Riêng chương trình xúc tiến thương mại tháng 12/2025 thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem, ghi nhận hơn 4.300 đơn hàng.

Livestream bán hàng để kích cầu mua sắm. (Ảnh: Quang Khải)

Việc đưa các nông sản tiêu biểu lên kênh bán hàng trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh tiêu thụ, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh mà còn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất, góp phần phát triển thương mại điện tử bền vững tại địa phương.

Đẩy mạnh đưa mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử là những giải pháp thiết thực, ý nghĩa. Nhờ đó, đầu ra của nông sản Tây Ninh, vốn đã giàu tiềm năng, sẽ càng rộng mở hơn, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn xa trên thị trường quốc tế.