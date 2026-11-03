Chiến lược xúc tiến thương mại Tây Ninh 2026-2030

(VTC News) -

Sau cú bứt phá với doanh số thương mại điện tử vượt 3.340 tỷ đồng trong năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa hàng hóa địa phương không chỉ đến với thị trường trong nước mà còn vươn ra toàn cầu.

Tỉnh phấn đấu hỗ trợ trên 5.000 doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ; tổ chức ít nhất ba hội chợ, triển lãm, 120 sự kiện kết nối giao thương, 25 chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài. Bên cạnh đó là 15 hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh truyền thông, tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 1.500 tin, bài, 200 video giới thiệu sản phẩm, 150 phóng sự về hoạt động xúc tiến thương mại. Khoảng 200 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tham gia sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để sản phẩm Tây Ninh được nhận diện rộng rãi trên mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Chương trình xoay quanh hai trụ cột: thị trường trong nước và quốc tế. Sự đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn thị trường trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đầu ra bền vững.

Ông Trần Đăng Tiến - Bí thư Đảng uỷ xã An Ninh, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh - cho biết, để phục vụ hoạt động xuất khẩu, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, dán mã QR và xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp.

Từ đó, giá trị nông sản được nâng cao, tạo cơ hội chinh phục những thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, đồng thời giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ.

Tiêu biểu như Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn (xã Truông Mít) hiện có ba mã số vùng trồng sầu riêng Ri6 - đạt chứng nhận OCOP 4 sao - phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc và đang hướng tới những thị trường khó tính hơn như châu Âu.

Vùng nguyên liệu sầu riêng Ri6 được chuẩn hoá. (Ảnh: Thanh Loan)

Quy trình canh tác tại vườn cũng được quản lý chặt hơn, từ kiểm soát vật tư đầu vào đến lấy mẫu kiểm tra trước thu hoạch, những vườn đáp ứng yêu cầu mới được phân loại để phục vụ xuất khẩu.

Cũng theo ông Trần Đăng Tiến, tỉnh đang chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức xúc tiến thương mại truyền thống sang hiện đại, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Điển hình là Chương trình xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản trên nền tảng TikTok Shop vừa được tổ chức vào ngày 24/10.

Chương trình có sự tham gia của 21 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiêu biểu cùng những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Tạ Công Bằng, Phương Oanh Daily. Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP như bánh tráng, muối tôm, lạp xưởng, yến sào, trà mãng cầu… mang đậm bản sắc địa phương đều được giới thiệu trên các phiên livestream bán hàng.

Phiên livestream góp phần quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh đến đông đảo người tiêu dùng. (Ảnh: Quang Khải)

Một sự kiện nổi bật khác là chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH Truyền thông Live Channel trong hoạt động phát triển thương mại điện tử, thương mại số và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Tại đây, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh Trương Tấn Sơn đã thông tin định hướng phát triển thương mại điện tử, thương mại số của tỉnh, nhằm bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Với cách tiếp cận này, Sở Công Thương tỉnh xác định vai trò đồng hành với doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị sản phẩm đến đưa hàng hoá ra thị trường.

Theo số liệu của Sở Công Thương, doanh số năm 2025 của tỉnh trên năm sàn thương mại điện tử lớn đạt 3.340,73 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2024. Sở hỗ trợ gần 1.000 doanh nghiệp tham gia 70 sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm và kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh.

Ở mảng xuất khẩu, giai đoạn 2022-2025, tỉnh hỗ trợ khoảng 4.000 doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, chính sách thương mại, rào cản kỹ thuật và quy định an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp tự tin hơn khi bước ra ngoài biên giới.

Sức mua nội địa cũng đi lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 của tỉnh ước đạt 253.000 tỷ đồng, tăng 15,65%. Ở chiều xuất khẩu, hội nghị kết nối cung cầu tháng 9/2026 quy tụ hơn 170 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 11 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết.

Chương trình xúc tiến thương mại 2026-2030 chính là cam kết mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh trong việc đồng hành với doanh nghiệp xây dựng một thương hiệu Tây Ninh ngày càng thịnh vượng và vươn xa.