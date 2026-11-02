Tây Ninh bứt phá với mô hình xúc tiến thương mại số

(VTC News) -

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Năm 2026, Tây Ninh xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), tăng hai bậc so với năm trước.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh (TNIC) là bước đầu trong quá trình tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Các hoạt động đều thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tạo ý tưởng, thử nghiệm giải pháp mới, đưa thành quả vào sản xuất và đời sống.

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, UBND tỉnh đã hợp tác với Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) mở rộng các chương trình đổi mới sáng tạo, quy mô đầu tư 12.000 tỷ đồng.

Dự án tập trung đưa công nghệ, dữ liệu và các mô hình sản xuất hiện đại vào chuỗi giá trị nông nghiệp; mở rộng năng lực chế biến, logistics và vùng nguyên liệu tại địa phương.

AgriS hiện triển khai chương trình đổi mới sáng tạo với quy mô 12.000 tỷ đồng. (Ảnh: AgriS)

Hiện, AgriS phát triển hơn 20.000ha vùng nguyên liệu mía cùng hai nhà máy có năng lực chế biến khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm.

Trong mảng cây ăn quả, tại các nông trường Thành Long và Tân Châu, doanh nghiệp sở hữu gần 600ha chuối xuất khẩu, đạt chứng nhận Global G.A.P, cung ứng khoảng 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore.

Doanh thu xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2026 của AgriS đạt 3500 tỷ đồng, riêng cơ sở Tây Ninh đóng góp 2900 tỷ đồng.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (VINASME), Ủy viên Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Chủ tịch HĐQT AgriS - khẳng định, các dự án này sẽ giúp Tây Ninh khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, nâng tầm nông sản Tây Ninh thành những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Để mỗi sản phẩm có “căn cước” riêng

Trong bối cảnh ngày càng nhiều thị trường chú trọng xuất xứ hàng hoá, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được tỉnh hỗ trợ truy xuất nguồn gốc bằng tem QR ứng dụng công nghệ cao và các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất.

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dừa Việt 78 (xã Tân Biên) do anh Nguyễn Văn Tiến thành lập đang gặt hái được nhiều thành công với mô hình dừa hữu cơ. Hợp tác xã liên kết với nhiều hộ dân, sở hữu gần 300ha dừa.

Từng quả dừa của hợp tác xã được gắn mã QR. Chỉ cần quét điện thoại, người tiêu dùng có thể biết rõ nguồn gốc, quy trình canh tác.

Mã QR giúp truy xuất nguồn gốc trái dừa. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Anh Tiến tin rằng đây là cách đưa trái dừa Tây Ninh trở thành sản phẩm có thương hiệu, có thể bước vào siêu thị và hướng tới xuất khẩu.

Toàn tỉnh hiện có 796 mã số vùng trồng, 952 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, 224 cơ sở được chứng nhận VietGAP với diện tích hơn 3.500 hecta, duy trì 46 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Đẩy mạnh bán hàng đa kênh

Tỉnh Tây Ninh đã thành lập nhóm Zalo kết nối các chủ thể OCOP để cập nhật thông tin xúc tiến thương mại, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, và kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời đưa vào vận hành website ocop.tayninh.gov.vn nhằm tra cứu, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối.

Ngành Công Thương tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử.

Qua đó, Sở hỗ trợ 540 doanh nghiệp tham gia 57 hội chợ, triển lãm, và sự kiện kết nối giao thương. Có 22 sự kiện sử dụng ngân sách nhà nước, thu hút 438 doanh nghiệp tham gia; 35 sự kiện không dùng ngân sách, thu hút 102 doanh nghiệp.

Riêng tháng 10/2026, tỉnh hỗ trợ 30 doanh nghiệp dự Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 và Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài ra, doanh nghiệp Tây Ninh được hỗ trợ dự Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan tại tỉnh An Giang. Ngày 19/10 vừa qua, 10 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long - Hồng Kông” ở TP.HCM.

Ông Trương Tấn Sơn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, tỉnh sẽ đồng hành lâu dài với doanh nghiệp, giúp các cơ sở từng bước làm chủ phương thức bán hàng trực tuyến, mở rộng đầu ra.

Xúc tiến thương mại số mở ra cơ hội để nông sản Tây Ninh tiếp cận thị trường rộng hơn, Tỉnh kỳ vọng đây sẽ là cầu nối quan trọng giữa sản xuất và thị trường, qua đó nâng cao giá trị hàng hóa và doanh nghiệp Tây Ninh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.