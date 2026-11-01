Cao Bằng: xã Đàm Thủy ‘thêm’ điểm tựa sinh kế giúp người dân thoát nghèo

(VTC News) -

Điểm sáng thu ngân sách và du lịch trọng điểm

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nổi bật là công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kết quả khả quan, phản ánh hiệu quả từ việc khai thác tốt các nguồn lực phát triển.

Khi triển khai trồng giống lúa lai An Nông cho thấy năng suất và chất lượng tốt hơn.

Khu vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn nhờ sức hút từ các danh thắng nổi tiếng quốc gia như thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Các sản phẩm OCOP cùng chuỗi du lịch homestay ngày càng phát triển chuyên nghiệp, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đoàn khảo sát nâng cấp Khu du lịch thác Bản Giốc tại xã Đàm Thủy (Cao Bằng).

Nhằm nâng cấp Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy đang đẩy mạnh công tác bồi thường, mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan; đồng thời bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư và điểm du lịch.

Địa phương đã tổ chức 8 lớp tuyên truyền và 4 lớp tập huấn tại 12 xóm, thu hút 935 lượt người tham gia, qua đó phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và phục vụ người dân.

Phát triển nông nghiệp và ổn định sinh kế

Bên cạnh du lịch, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được chỉ đạo sát sao. Địa phương chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường thủy lợi, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai.

Các mô hình trồng trọt trọng điểm đạt kết quả đáng ghi nhận với diện tích và sản lượng ổn định từ cây dong riềng, lạc xuân và cỏ chăn nuôi, đáp ứng nguồn nguyên liệu chế biến và thức ăn cho gia súc.

Người dân có thêm sinh kế mới ổn định hơn, khi được Nhà nước hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với địa hình và khí hậu địa phương.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mang lại hiệu quả sinh kế thiết thực. Theo xã Đàm Thủy, năm 2025 xã đã hỗ trợ bà con các mô hình phát triển sinh kế như trồng cây dẻ cho 31 hộ, nuôi vịt thương phẩm 251 hộ với 12.250 con vịt giống và 05 dự án chăn nuôi trâu sinh sản theo nhóm cộng đồng 127 hộ tham gia, hỗ trợ mỗi hộ 01 con trâu cái, góp phần phát triển đàn gia súc, tận dụng diện tích đồng cỏ, phụ phẩm nông nghiệp và nguồn lao động tại chỗ.

Sau một năm triển khai mô hình hỗ trợ giống vật nuôi cây trồng đạt tín hiệu tích cực, sang năm 2026, các mô hình hỗ trợ tiếp tục được mở rộng với quy mô lớn, địa phương hỗ trợ 71 hộ chăn nuôi gà với hơn 3.550 con, 43 hộ nuôi vịt thương phẩm với hơn 2.236 con, hỗ trợ 123 con lợn giống và 63 trâu sinh sản mỗi hộ. Đồng thời, xã tiếp tục duy trì và hướng dẫn các tổ cộng đồng quản lý hiệu quả các mô hình chăn nuôi trâu, lợn sinh sản triển khai từ cuối năm 2025 với tầm nhìn dài hạn đến tháng 11/2029.

Ngoài các giống lúa đang trồng, xã Đàm Thủy đã cấp phát 2.745 túi giống lúa lai An Nông 0818 cho 930 hộ dân tại 17 xóm, tổ chức 10 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc lúa lai với 937 người tham gia, đến mùa thu hoạch, giống lúa lai cho năng suất và chất lượng tốt hơn.

Theo ông Đặng Lê Nam, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, được tiếp cận nguồn vốn, con giống, kỹ thuật chăm sóc và phòng chống dịch bệnh.

Qua rà soát các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn đã góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Đây là nguồn thu góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để các hộ dân chủ động duy trì và mở rộng sản xuất.

Được sự quan tâm sát sao của các cấp, các ngành đã giúp nhân dân Đàm Thủy tạo dựng sinh kế vững chắc, gia tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn như quy mô sản xuất của nhiều hộ còn nhỏ lẻ; khả năng tự chủ về vốn, kỹ thuật và tổ chức sản xuất còn hạn chế; liên kết giữa người dân với hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ chưa thực sự bền vững.

Để phát huy hiệu quả hơn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian tới, xã Đàm Thủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi hiệu quả sau đầu tư; phát huy vai trò của các tổ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của hộ tham gia và chú trọng kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, xã ưu tiên lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, có khả năng phát huy lợi thế địa phương, tạo thu nhập ổn định và nhân rộng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.