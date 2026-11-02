Cao Bằng: Xã Khánh Xuân điểm sáng sản xuất nông nghiệp gắn với sinh kế bền vững

(VTC News) -

Dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng đã bám sát chỉ đạo cấp trên, chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều mô hình nhà nước hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng cho người dân đạt hiệu quả tích cực.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Vụ mùa năm 2026, toàn xã gieo trồng 263,6ha lúa (trong đó có 14ha lúa Nếp Hương đặc sản hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP), năng suất ước đạt 38,6 tạ/ha; diện tích ngô hè thu đạt 683ha.

Đặc biệt, mô hình trồng dâu nuôi tằm tiếp tục khẳng định hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích dâu tằm toàn xã đạt 241,761ha. Các hộ nuôi tằm đã đạt khoảng 70% sản lượng kén dự kiến cả năm (kế hoạch ước đạt 198,21 tấn kén), với giá thu mua ổn định từ 190.000 - 210.000 đồng/kg.

Xã Khánh Xuân đang triển khai tập huấn cho người dân cách chăm sóc cây dâu tằm, cây hồi.

Với kết quả đã đạt được, năm 2026 xã Khánh Xuân đang tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây hồi lấy lá, dự kiến có 22 hộ tham gia với diện tích 12,5ha. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ giống cây dâu tằm đang được lấy ý kiến người dân, dự kiến có 90 hộ tham gia với diện tích 25ha đất.

Trong chăn nuôi, dẫu chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục, tổng đàn vật nuôi có biến động giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện đàn trâu có 261 con/532 con, đạt 49,06% kế hoạch; đàn bò 2.968 con/4.809 con, đạt 68,5% kế hoạch; đàn gia cầm 55.008 con/ 57.800 con, đạt 95,2% kế hoạch giao.

Xã đã khoanh vùng, tiếp tục theo dõi hướng dẫn bà con cách phòng, chống, tiêu độc, khử trùng được thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh và phát triển chăn nuôi trên địa bàn.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, xã đã hỗ trợ hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 6 hộ, trong đó có 5 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo.

Xã Khánh Xuân phối hợp với cán bộ kiểm lâm kiểm tra diện tích, hiện trạng đất các hộ tham gia trồng hồi, dâu tằm.

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch ghi nhận nhiều chuyển biến. Hoạt động du lịch Homestay tại xóm Kha Rào được duy trì ổn định, đón lượng khách du lịch mùa thu tăng mạnh, đạt khoảng 60% mục tiêu cả năm, địa phương đặt mục tiêu đón từ 1.000 - 1.200 lượt khách năm 2026.

Xã Khánh Xuân cũng đang tích cực triển khai các điểm check-in ngắm sông Gâm tại xóm Lũng Rỳ, điểm check-in Mã Pì Lèng và bảo tồn nét hoang sơ tại các làng bản như Cà Lò, Bản Diềm, Phiêng Dịt.

Công tác tài chính - ngân sách đạt kết quả ấn tượng, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm vượt 207,47% so với chỉ tiêu. Lĩnh vực y tế, giáo dục, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được củng cố; toàn xã đã tổ chức khám chữa bệnh cho 1.819 lượt người, đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân. Quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững, ổn định.

Chia sẻ với VTC News về định hướng phát triển thời gian tới, ông Tô Đức Bình, Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân cho biết: “Trong 3 tháng cuối năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục tập trung rà soát, dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại.

Chúng tôi xác định trọng tâm là đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời khai thác tối đa lợi thế địa hình và bản sắc văn hóa bản địa để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như lúa Nếp Hương và kén tằm. Qua đó, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập thực tế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng toàn diện, bền vững”.