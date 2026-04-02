SLNA, Tây Ninh thắng trận ra quân giải U15 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Cuộc so tài giữa U15 TP.HCM và U15 Tây Ninh đã diễn ra hấp dẫn đúng với kỳ vọng. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ trẻ TP.HCM nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành đối thủ. Phút thứ 10, từ một pha phối hợp tấn công, Cao Thành Danh tung cú dứt điểm đẹp mắt từ khoảng cách hơn 30m, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, TP.HCM tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong đội hình xuất phát của U15 TP.HCM có sự góp mặt của cầu thủ gốc Phi Adu Favour – đang sinh sống và học tập tại TP.HCM. Được gia đình đặt tên tiếng Việt là Huỳnh Đức, cầu thủ này thi đấu nổi bật và góp phần tạo nên sức sống cho hàng công đội chủ nhà.

Sông Lam Nghệ An đánh bại Ninh Bình.

Phút 26, TP.HCM có bàn thắng thứ hai khi Nguyễn Hưng dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Dẫn trước hai bàn, đội chủ nhà chơi chậm lại và chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Tây Ninh gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, thủ môn Tây Ninh đã có pha cứu thua xuất sắc để giúp đội khách không phải nhận thêm bàn thua.

Bước sang hiệp 2, U15 Tây Ninh đẩy cao đội hình và thi đấu quyết tâm hơn. Phút 53, Anh Hào dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng miền Đông Nam Bộ. Đến phút 62, từ tình huống đá phạt, Hữu Quang đánh đầu gỡ hòa 2-2 sau pha bóng thiếu tập trung của hàng thủ TP.HCM.

Chưa dừng lại ở đó, U15 TP.HCM còn gặp bất lợi lớn khi Anh Khoa nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 66. Thi đấu thiếu người, đội chủ nhà dần đánh mất thế trận. Tận dụng cơ hội, Tuấn Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Tây Ninh.

Trong thế bị dồn ép, TP.HCM vẫn kịp vùng lên và có bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 82 nhờ pha đánh đầu cận thành của Đan Nguyên từ một tình huống cố định, mang lại sự vỡ òa cho khán giả trên sân.

Tuy nhiên, kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút bù giờ 90+4 khi TP.HCM phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Tây Ninh hưởng quả phạt đền và đội khách đã tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, SLNA I giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Ninh Bình trong những phút cuối, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết.