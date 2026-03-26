Không có bảng đấu 'tử thần' ở giải U15 Quốc gia 2026

Sáng 26/3, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức Lễ ký kết, công bố Acecook Việt Nam là Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có Becamex TP.HCM, Hà Nội I, Đà nẵng, Đắk Lắk.

Giải U15 Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh.

Trên góc độ nhà tài trợ, ông Nguyễn Đức Mẫn – Đại diện công ty Acecook Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”.

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2026 là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà. Việc đồng hành cùng vòng chung kết, giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Công ty Acecook Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa.

Tổng thư ký VFF – Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia là một trong những sân chơi tiêu biểu trong hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Đây cũng là môi trường để các cầu thủ trẻ thể hiện khát vọng, tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên”.

Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1/4/2026 đến 14/4/2026 tại Sân vận động Thành Long, TP. Hồ Chí Minh.