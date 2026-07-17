Skoda sản xuất chiếc Karoq thứ 1 triệu, thế hệ mới dự kiến ra mắt năm 2027

(VTC News) -

Skoda Auto vừa công bố đã xuất xưởng chiếc Karoq thứ 1 triệu tại nhà máy Kvasiny, Cộng hòa Séc. Chiếc xe kỷ niệm này là phiên bản động cơ xăng 1.5 TSI với công suất 110 kW, được sơn màu Xám Graphite.

Karoq lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2017 như một mẫu SUV cỡ C trong danh mục sản phẩm của Skoda. Sau gần một thập kỷ, mẫu xe này hiện đã có mặt tại khoảng 60 thị trường và trở thành một trong những dòng SUV bán chạy nhất của hãng. Theo kế hoạch, thế hệ tiếp theo của Karoq dự kiến sẽ ra mắt vào giai đoạn cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Tất cả các xe Karoq đều được sản xuất tại nhà máy Kvasiny, nơi cũng lắp ráp các mẫu Octavia và Kodiaq. Đây là một trong những cơ sở sản xuất lớn của Skoda, với sản lượng hàng năm vượt 300.000 xe. Năm 2025, nhà máy này đã lập kỷ lục với 301.500 xe xuất xưởng, nhờ vào việc mở rộng dây chuyền sản xuất Kodiaq và bổ sung Octavia vào chương trình lắp ráp. Từ tháng 5/2026, phiên bản Octavia Combi cũng sẽ được sản xuất tại đây.

Hiện tại, Karoq được cung cấp với nhiều tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm các phiên bản xăng 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI và 2.0 TSI, cùng với động cơ diesel 2.0 TDI. Công suất của các phiên bản này dao động từ 85 kW đến 140 kW, với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh. Theo số liệu từ Skoda, khoảng 73% khách hàng chọn hộp số tự động, trong khi 27% sử dụng hộp số sàn. Đức, Cộng hòa Séc và Vương quốc Anh là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất của mẫu xe này.

Trong quá trình phân phối, Karoq đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm Red Dot Design Award trong hạng mục Thiết kế Sản phẩm, danh hiệu “Xe của năm 2018” tại Cộng hòa Séc và giải “SUV gia đình có giá trị tốt nhất” do What Car? bình chọn năm 2023.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho thế hệ Karoq mới, Skoda cũng cho biết nhà máy Kvasiny sẽ tiếp tục được nâng cấp trong thời gian tới. Hãng dự kiến cải tạo xưởng sơn nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng việc ứng dụng các vật liệu sơn mới trong quy trình sản xuất.