Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Tây Ban Nha vs Áo, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Tây Ban Nha bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với ngôi đầu bảng H. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Áo xếp thứ nhì ở bảng J. Đây là bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của đương kim vô địch thế giới Argentina.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Tây Ban Nha vs Áo diễn ra lúc 2h ngày 3/7 trên sân SoFi (Mỹ). Hai đội không gặp nhau nhiều trong quá khứ, nhưng Tây Ban Nha chiếm ưu thế rõ rệt. Dù vậy, “La Roja” vẫn có lý do để thận trọng bởi họ từng thua Áo 1-2 tại World Cup 1978.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Áo ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Tây Ban Nha là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, Tây Ban Nha có 70,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi con số của Áo là 12,2%. Khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 17,3%.

Tính cả khả năng đi tiếp, siêu máy tính đánh giá Tây Ban Nha có 79,5% cơ hội giành vé vào vòng 1/8, trong khi xác suất của Áo là 20,5%. Đây là một trong những cặp đấu có độ chênh lớn ở vòng 1/16.

Tây Ban Nha được dự đoán là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. (Ảnh: AP)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng khoảng cách hẹp hơn so với Opta. Theo nguồn này, Tây Ban Nha có 50,9% khả năng thắng, Áo đạt 25,5%, còn tỷ lệ hòa là 23,6%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về hướng cả hai đội đều ghi bàn. Mốc trên 2,5 bàn đạt 55,85%, khả năng hai đội cùng ghi bàn là 57%. Tỷ số 2-1 cho Tây Ban Nha có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của đội này với 9,56%, nhỉnh hơn 1-0 và 2-0.

Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu

Tây Ban Nha chưa thủng lưới tại World Cup 2026. Họ cũng chưa phải đối mặt với cú sút trúng đích nào trong hiệp một sau 3 trận vòng bảng, cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro rất tốt.

Ở lượt trận cuối vòng bảng với Uruguay, Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 67%, chỉ tung ra một cú sút trúng đích nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ pha lập công của Alejandro Baena ngay trước giờ nghỉ.

Dù vậy, hiệu suất tấn công của Tây Ban Nha chưa hoàn toàn ổn định. Trận hòa Cape Verde 0-0 là lời nhắc rằng đội bóng này có thể gặp khó khi đối thủ lùi sâu và thu hẹp không gian trung lộ. Vì vậy, cách họ chuyển quyền kiểm soát thành cơ hội rõ ràng sẽ là điểm then chốt.

“La Roja” thường gặp nhiều khó khăn mỗi khi bước vào giai đoạn quyết định của World Cup. Đây là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của Tây Ban Nha tại World Cup trước một đối thủ châu Âu kể từ khi họ bị Nga loại trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Lối chơi pressing cường độ cao dưới thời HLV Ralf Rangnick đã tạo nên bản sắc của Áo. (Ảnh: AP)

Đội tuyển Áo làm khó đối thủ

Ở lượt cuối, Áo hòa Algeria 3-3 trên sân Kansas City. Chỉ cầm bóng 35% thời lượng và có ba cú sút trúng đích, nhưng họ vẫn ghi được ba bàn nhờ Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer và Sasa Kalajdzic.

Hàng thủ Áo vẫn là điểm yếu. Đội bóng này không giữ sạch lưới trong 12 trận World Cup liên tiếp, kể từ chiến thắng 2-0 trước Algeria năm 1982. Muốn tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha, Áo gần như buộc phải chấm dứt chuỗi thống kê đáng thất vọng đó.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick vẫn có những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt như Marko Arnautovic hay Marcel Sabitzer để gây khó khăn cho “La Roja”. Áo từng vào vòng 1/8 EURO 2024. Lối chơi pressing cường độ cao dưới thời HLV Ralf Rangnick đã tạo nên dấu ấn lớn trong bóng đá châu Âu và tiếp tục là bản sắc của tuyển Áo.

Lần gần nhất Áo góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp là tại World Cup 1954. Khi đó, họ đánh bại Thụy Sỹ 7-5 trong trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất lịch sử World Cup nam, trước khi giành hạng ba chung cuộc sau thất bại 1-6 trước Tây Đức ở bán kết.

Dự đoán Tây Ban Nha vs Áo

Dự đoán Tây Ban Nha - Áo: Đội nào thắng?

Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng trận đấu không chỉ phụ thuộc vào thời lượng cầm bóng. Vấn đề nằm ở tốc độ luân chuyển, khả năng kéo giãn khối phòng ngự của Áo và chất lượng xử lý ở các pha bóng cuối cùng.

Dữ liệu thống kê cùng các chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đều ủng hộ đội bóng của HLV Luis de la Fuente. Bên cạnh đó, việc Lamine Yamal hoàn toàn bình phục cũng giúp sức mạnh tấn công của La Roja được cải thiện đáng kể.

Áo có thể tạo ra giai đoạn khó chịu bằng pressing, đặc biệt nếu họ buộc Tây Ban Nha phải chuyền ngang nhiều hoặc mắc lỗi ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, cách chơi dâng cao của đội bóng này cũng mở ra khoảng trống cho Lamine Yamal, Pedri và Dani Olmo khai thác khi Tây Ban Nha vượt qua lớp áp sát đầu tiên.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về một trận đấu có từ 2 đến 3 pha lập công. Áo có khả năng tạo cơ hội, nhưng để duy trì cường độ phòng ngự trước Tây Ban Nha trong cả trận là nhiệm vụ khó. Sự khác biệt có thể đến ở hiệp hai, khi Tây Ban Nha có nhiều thời gian hơn để bào mòn hệ thống pressing của đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Áo