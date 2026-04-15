Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương

Gió mạnh trên các đảo Mỹ khi siêu bão Sinlaku đổ bộ.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết tâm bão đang quét qua Saipan, Quần đảo Bắc Mariana.

Quan chức địa phương cho biết sức gió đủ khiến các vật thể "bay tứ tung”. Cơn bão có khả năng gây thiệt hại lớn cùng mưa diện rộng và lũ lụt. Bão đã xé toạc mái tôn và buộc người dân phải trú ẩn trước các cành cây bay. Bão cũng được dự đoán có thể gây mất điện kéo dài.

Siêu bão Sinlaku với sức gió dữ dội và mưa lớn đang tấn công nhóm đảo xa của Mỹ ở Thái Bình Dương. (Ảnh: Reuters)

Các đảo Tinian và Saipan, nơi đang bị bão tấn công có gần 50.000 người sinh sống. Tại làng Susupe trên đảo Saipan, gió đã thổi bay mái của một tòa nhà thương mại và làm gãy nhiều cành cây. Một chiếc xe sedan màu xanh bị lật nằm nghiêng.

Người dân Dong Min Lee quay video cho thấy một chiếc xe nằm chồng lên hai chiếc khác trong bãi đỗ xe của khu chung cư. Gió cũng giật bay một phần lan can ban công nhà anh.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm và giúp đỡ. Thiệt hại ở đây thực sự rất lớn”, Lee nói trên Facebook.

Bão Sinlaku gây thiệt hại ở Saipan. (Ảnh: Reuters)

Saipan là lãnh thổ của Mỹ, cách Hawaii khoảng 6.115 km về phía tây. Người Chamorro đi biển đã định cư tại đây và các đảo lân cận hơn 3.500 năm trước. Sau chiến tranh, Mỹ quản lý Saipan thay mặt Liên Hợp Quốc. Từ năm 1975, nơi này trở thành lãnh thổ của Mỹ và thuộc Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana.

Các báo cáo ban đầu cho thấy có nhiều khu vực bị ngập, cây bị bật gốc và đường dây điện bị đứt, theo người phát ngôn văn phòng thị trưởng Saipan. Chưa có báo cáo về thương vong.

Chính quyền khuyến cáo người dân ở trong nhà và tránh xa gió mạnh, trong khi thị trưởng vẫn đi kiểm tra thiệt hại ngoài thực địa.

Cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất trong năm nay có sức gió duy trì lên tới 240 km/giờ khi đổ bộ, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia. Tại Guam, gió mạnh cấp bão nhiệt đới và mưa lớn cũng gây ra lũ quét. Đây là lãnh thổ Mỹ có nhiều căn cứ quân sự và khoảng 170.000 dân. Trước đó, bão đã đi qua các đảo và đảo san hô của Chuuk (Micronesia).

Hội Chữ thập đỏ Mỹ và các đối tác đã sơ tán hơn 1.000 người tại Guam và Bắc Mariana.

Tại Guam, nơi từng mất điện nhiều ngày do bão Mawar năm 2023, quân đội Mỹ đã yêu cầu nhân sự trú ẩn tại chỗ. Saipan, vốn phụ thuộc vào du lịch, vẫn đang phục hồi sau siêu bão Yutu năm 2018 và đại dịch COVID-19.

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt tình trạng khẩn cấp trước khi bão đổ bộ vào Guam và Mariana.

Bão nhiệt đới rất phổ biến ở Thái Bình Dương, nhưng mùa cao điểm thường từ mùa hè đến mùa thu. Các chuyên gia cho biết việc xuất hiện bão mạnh vào tháng 4 là khá bất thường.