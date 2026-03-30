Shipper gọi lấy hàng mà như truy lùng con nợ

(VTC News) -

Tôi nghĩ mình là khách hàng khá dễ tính khi mua đồ online, không yêu cầu giờ giấc chính xác, sẽ thông cảm nếu họ giao muộn một đôi ngày… Đều là người chịu áp lực công việc, tôi rất thông cảm với những vất vả của anh em shipper. Tuy nhiên, trải nghiệm của nhiều lần nhận hàng giao đến khiến tôi ức chế vô cùng vì kiểu hành xử bất lịch sự và có thể nói là ngang ngược của một số shipper.

Những người này chỉ biết rằng hễ họ đến và gọi điện là khách phải lập tức nghe máy, lập tức xuống nhận hàng, dù sự xuất hiện của họ không có hẹn giờ, thậm chí không hẹn ngày, quy ước là hàng được giao trong vài ba ngày kể từ khi lên đơn. Nhưng trong mấy ngày đó, khách đâu có thể lúc nào cũng ngồi đợi. Họ phải làm bao nhiêu việc khác và có thể không ở trạng thái sẵn sàng lấy đồ khi shipper đến.

Hôm đó, tôi đang họp với đối tác về một hợp đồng quan trọng - buổi làm việc cần tập trung cao độ, mọi phát biểu đều phải chừng mực. Chiếc điện thoại rung, tôi liếc qua thấy là số lạ, đoán là shipper nên bấm từ chối và gửi ngay một tin nhắn theo mẫu lưu sẵn: “Tôi đang họp, không thể nghe máy, xin gọi lại sau ít phút”.

(Ảnh minh họa: AI)

Tầm 20 giây sau, điện thoại lại rung, rồi rung tiếp, rung dồn dập như có chuyện khẩn cấp. Đến cuộc gọi thứ 7 hay thứ 8 gì đó, tôi buộc phải xin lỗi đối tác, bấm nghe và nói nhỏ, nhanh: “Tôi đang họp, không nghe máy được, bạn nhắn tin hoặc chờ tôi gọi lại” rồi tắt và tiếp tục họp.

Khoảng 5 phút sau, khi có thể tranh thủ mở điện thoại, tôi thấy đơn hàng đã bị hủy, lý do: Không liên lạc được với khách.

Đơn hủy thì có thể đặt lại đơn khác, nhưng cách hành xử của người giao hàng– gọi liên tục như thể đang truy lùng con nợ chây ì, sau đó lập tức hủy đơn - khiến tôi không thể không khó chịu. Cảm giác ức chế phần nào ảnh hưởng đến năng lượng của ngày làm việc.

Thời gian của shipper rất quý, anh ấy còn nhiều đơn khác, nhưng cũng đâu đến mức buộc khách hàng phải nhanh như điện, bất chấp tình huống, hoàn cảnh như vậy!

Tôi không trốn tránh mà đã nhắn tin, đã nghe máy, đã giải thích rõ ràng, nhưng tất cả dường như không có giá trị. Trong logic của một số shipper, chỉ có một chuẩn duy nhất: Gọi là phải nghe ngay, nói là phải xuống lấy ngay; không đáp ứng tức thì nghĩa là không hợp tác.

Tôi đem chuyện này chia sẻ với bạn bè, hóa ra hầu như ai cũng có trải nghiệm tương tự. Một người bạn của tôi kể, có buổi trưa anh đang ở trong thang máy (ai từng đi thang máy tòa nhà văn phòng đông đúc vào giờ đó đều biết nó di chuyển rất chậm) nên điện thoại mất sóng. Mấy phút sau, ra khỏi đó, điện thoại hiện thông báo: Đơn hàng đã bị hủy vì “không liên lạc được với khách”. Anh gọi lại thì shipper đã rời đi.

Một người bạn khác bị coi là kẻ “bom” hàng chỉ vì không ra nhận ngay lập tức; trong khi thực tế chị đang bận việc không thể dừng tay, chỉ cần thêm mấy phút.

Tôi thông cảm với sự sốt ruột của shipper, nhưng thử hỏi có ai ngồi không cả ngày chỉ để chờ một cuộc gọi giao hàng không? Những shipper đó chỉ cần bản thân mình được việc, bất chấp người khác ra sao. Với đòi hỏi của họ, khách đặt hàng xong cứ phải dẹp tất cả công việc, chăm chăm ngồi đợi ship.

Ngôn ngữ giao tiếp của nhiều shipper cũng rất có vấn đề. Nhiều anh gọi khách xuống nhận hàng mà như nói với con cháu, vừa cộc lốc vừa kiểu ra lệnh: “Xuống lấy hàng đi”, “Nhanh nhá”… Không chào hỏi, không giới thiệu, cũng chẳng có đại từ để xưng hô.

Nhiều shipper thì hễ khách nghe máy là gọi: “Em ơi xuống lấy hàng”, không cần biết rằng có thể mình đang nói với người đáng tuổi chú bác.

Tôi xin bác bỏ lý lẽ bênh vực của ai đó rằng những người giao hàng là dân lao động, không biết ăn nói xã giao hay hoa mỹ. Điều này không liên quan đến năng lực ngôn ngữ, mà là thái độ, là việc có tôn trọng nhau hay không. Hơn nữa, nghề giao hàng cũng cần tâm thế của người làm dịch vụ, phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

Giám đốc công ty cũng vậy mà người giao hàng cũng vậy, khi giao tiếp với khách hàng thì đều cần tôn trọng và giữ cho cảm xúc, hành vi nằm trong vòng chuẩn mực. Mưu sinh thì ai cũng vất vả, ai cũng áp lực, ai cũng chạy đua với thời gian, nhưng ai cũng buộc phải chiến thắng áp lực để hoàn thành tốt công việc của mình thôi.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.