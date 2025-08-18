Chuyện cô gái bắt shipper giao 30 cốc chè ghi tên từng người gây tranh cãi

(VTC News) -

Bài viết do một shipper 22 tuổi ở Hà Nội đăng trên nhóm Facebook "Cộng đồng anh em tài xế" đang lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Người này kể, một khách hàng nữ đặt 30 cốc chè, yêu cầu shipper ghi tên từng người lên cốc. Nam shipper góp ý rằng lần sau nên chia nhỏ đơn hàng ra, người giao hàng rất ngán những đơn như vậy.

Nữ khách hàng không hài lòng với phản ứng này, cho rằng nếu shipper không đủ khả năng xử lý đơn thì không nên nhận. Đáp lại, chủ bài đăng giải thích rằng anh không thể biết trước số lượng hàng hóa trước khi chấp nhận đơn.

Hình ảnh tranh cãi đơn hàng 30 cốc chè được nam shipper đính kèm bài đăng.

Các bài đăng lại câu chuyện này nhận được lượng tương tác, bình luận và chia sẻ lớn. Nhiều dân mạng bày tỏ sự bức xúc với nữ khách hàng vì cho rằng yêu cầu của cô là quá đáng: "Shipper cần kiểm tra đúng số lượng và loại chè khách đặt 30 cốc như vậy rất khó khăn. Yêu cầu ghi tên từng người lên cốc thì bạn nữ nên bảo bên quán chè ghi cho. Việc vận chuyển đơn hàng ngày mưa đã vất vả lắm rồi".

"Khách đặt nhiều thì chủ động giới hạn 5 - 8 món thôi cho dễ kiểm soát. Tự dưng đặt quá nhiều như vậy, shipper không thể nào treo hết lên xe lại còn thêm việc ghi tên mỗi người lên cốc thì ai mà làm nổi"; "Mỗi đơn hàng shipper không kiếm được bao nhiêu. Số lượng lớn như vậy mất rất nhiều thời gian và công sức của họ"...

Mỹ Linh bình luận: "Một đơn giao hàng quanh nội đô thực nhận chỉ 13.500 đồng thôi. Đơn như này, shipper phải đánh vật mất khoảng 1 tiếng thì thật không đáng đâu. Nữ khách hàng sai vì đặt đơn nhiều lại còn có yêu cầu oái ăm nữa".

Phan Sơn viết: "Chỗ tôi mà đặt một lần 50 - 60 ly nước thì toàn chia nhỏ thành 10 đơn. Ai uống gì báo lên chị thư ký, nước đến thì xuống phòng ăn nhận đúng theo loại mình yêu cầu, trên ly người ta có ghi tên nước rồi mà. Chưa kể, nhiều lúc thấy các anh shipper vất vả, chị thư ký còn bo thêm tiền. Mọi người sống nên hoan hỉ với nhau nhé".

"Đợt trước, tôi chạy xe cũng gặp một đơn như này. Thời gian chờ khoảng 40 phút mới lấy được hàng. Sau đó, xe chất đầy ly nước, phóng nhanh mà không cẩn thận để ngã thì đền cả tuần tiền công. Giao hàng đến nơi thì được 18.000 đồng với thời gian tổng là 50 phút. Công việc giao hàng thật vô cùng vất vả nên mong mọi người luôn giúp đỡ các shipper", Quang Minh bình luận.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng, với đơn hàng nhiều như vậy, shipper cần tự xử lý chứ không nên quay ra trách ngược khách hàng. "Đơn hàng thì quy định hết trên ứng dụng rồi. Vậy nên shipper nhận đơn thì phải chạy thôi chứ sao lại trách khách hàng đặt nhiều. Nếu không hài lòng thì báo cáo lên tổng đài chứ", Vũ Huyền bình luận.

Mai Chi chia sẻ: "Tôi nghĩ anh shipper cũng không nên tranh cãi với khách trong trường hợp này. Mình làm nghề dịch vụ thì khi khách nhờ nên nhẹ nhàng đáp lại rằng mình không có khả năng làm là được. Anh này tự dưng than khổ còn trách ngược khách, xong đăng lên mạng như thế này là không nên. Công việc nào chả có vất vả, chả có lúc gặp khách không thân thiện chứ".

Thanh Tùng viết: "Nữ khách hàng kia không đúng, nhưng việc anh shipper đăng bài bóc phốt như vậy cũng là sai. Công việc nào chả có vất vả, có lúc này lúc kia. Bình thường thiếu gì người giao hàng phải nhận những đơn cồng kềnh mà họ có kêu ca đâu. Mỗi người nhẹ nhàng bớt một câu thì tránh được nhiều điều không như ý".

Một số người khác cho rằng, đứng ở góc độ người mua và người giao hàng thì ai cũng có cái lý riêng, có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích hay quan điểm cũng là dễ hiểu; quan trọng là phải có thái độ tôn trọng và tích cực. Ngoài việc bày tỏ quan điểm, nhiều cư dân mạng động viên các shipper luôn thượng lộ bình an, giữ gìn sức khỏe tốt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.