Xúc động clip shipper dù đói vẫn không tham bánh mỳ 0 đồng, để phần người sau

(VTC News) -

Clip shipper hạnh phúc khi nhận được bánh mỳ 0 đồng khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @tn.trung.nguyn57)

Clip đang lan tỏa trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một shipper tuổi trung niên có vẻ ngoài lam lũ dừng xe trước tủ bánh mỳ, nước lọc miễn phí dành cho người lao động. Anh lấy nước xong thì nhận một chiếc bánh mỳ nhỏ.

Trước cái nhìn của chủ tủ bánh nhìn thấy, shipper vội giải thích: "Đói quá". Chị chủ liền đề nghị: "Chú lấy thêm đi chú". Tuy nhiên, người đàn ông trung niên chỉ lấy thêm một chiếc bánh nữa, ra hiệu mình đã lấy đủ, rồi chắp tay cảm ơn vì bữa ăn.

Đoạn video này thu hút 1 triệu lượt xem trên TikTok,cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người dùng mạng bày tỏ xúc động với hành động khiêm nhường của tài xế giao hàng.

"Mình xúc động khi chú bảo 'Đói quá' nhưng vẫn chỉ lấy một chiếc bánh mỳ, để phần lại cho người đến sau nữa. Đợi đến khi bạn chủ niềm nở, lễ phép nhắc chú lấy thêm, thì chú mới rụt rè lấy. Đúng là sống để cho đi"; "Lòng tốt chia sẻ, giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình thật vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn cách quầy bánh mỳ 0 đồng" ; "Chị chủ thì dễ thương nhẹ nhàng, còn chú shipper thì lịch sự, trân trọng món quà. Giá trị bánh mỳ không chỉ là 3 nghìn đồng, mà chứa chan cả lòng tốt trong đó"...

Nguyễn Thương bình luận: "Một chiếc bánh mỳ với nhiều người không đáng bao nhiêu, nhưng với những hoàn cảnh như chú shipper thì đó là cả bữa ăn no ấm bụng. Hành động nhỏ nhưng tiếp sức lực lớn lao giúp nhau vượt qua ngày làm việc vất vả".

Quang Duy viết: "Những con người tử tế gặp được nhau. Chú shipper chỉ lấy một chiếc bánh mỳ đủ bữa, rồi lại đậy cẩn thận phần bánh mỳ còn lại. Chị chủ cho thêm thì mới dám nhận thêm chứ không khôn lỏi, hay tham lam. Hai người trong clip đều thật sự đáng trân quý".

Shipper chỉ lấy đủ phần mình no bụng, quyết không lấy thêm để phần người khác. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng mong muốn được đóng góp vào quầy bánh, nước miễn phí trong clip. "Mình xin địa chỉ cửa hàng với ạ. Mình cũng mong muốn đóng góp một ít bánh nước đến đây để giúp đỡ người lao động khó khăn", Huyền Thanh viết.

Thanh Tùng bình luận: "Xin chân thành cảm ơn chủ cửa hàng vì hành động nhỏ và ý nghĩa. Tôi không có nhiều tiền nhưng cũng làm chủ một tiệm bánh mỳ. Nếu bạn cần cứ liên hệ, mỗi ngày tôi xin ủng hộ 50 cái bánh mỳ đến mọi người".

Việt Hoàng chia sẻ: "Xưa hồi còn sinh viên, mình cũng trưởng thành nhờ những bữa cơm từ thiện chỉ 5 nghìn đồng mà ăn thả ga. Xem lại clip không khỏi rớt nước mắt bồi hồi xúc động, mình mong có thể đóng góp chút hiện vật cho chủ cửa tiệm, coi như trao đi những điều từng được nhận lại".

Ngoài ra, không ít dân mạng phê phán những trường hợp nhận đồ từ thiện thiếu văn minh. Trọng Đạt viết: "Tôi cũng từng có một quầy bánh như này. Thế nhưng nhiều người vô ý thức cứ lấy cả túi bánh mỳ chục cái, cầm cả lốc nước về".