Xử phạt người đàn ông sàm sỡ 2 phụ nữ trên đường ở Tây Ninh

(VTC News) -

Ngày 12/5, Công an xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.D. (29 tuổi, ngụ xã Tân Tập) số tiền 7 triệu đồng về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 10/5, chị B. (18 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 830, đoạn qua ấp Tân Đông, xã Tân Tập, thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát.

Người này sau đó đưa tay đụng chạm vào vùng nhạy cảm của chị B. rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an làm việc với T.V.D. (Ảnh: Công an xã Tân Tập)

Chưa dừng lại, ít phút sau, tại đường nội bộ cảng quốc tế Long An thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, D. phát hiện chị T. (21 tuổi) đang chạy xe máy một mình nên bám theo. Khi áp sát được phương tiện của nạn nhân, D. tiếp tục thực hiện hành vi đụng chạm vào vùng ngực chị T. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận trình báo của hai nạn nhân, Công an xã Tân Tập khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh khu vực để truy tìm người liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định T.V.D. là người thực hiện các vụ quấy rối nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi. Người này khai trước đó có sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi nên nảy sinh ý định sàm sỡ hai phụ nữ đang lưu thông trên đường.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.