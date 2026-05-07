U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0: Đậu Quang Hưng ghi bàn duy nhất

Video: U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen.

Hành trình tìm kiếm tấm vé dự World Cup của U17 Việt Nam bắt đầu bằng trận đấu với U17 Yemen sáng 7/5. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công ở hiệp 2 của Đậu Quang Hưng.

U17 Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng để chiếm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. HLV Roland yêu cầu các học trò tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. U17 Việt Nam sớm chiếm lĩnh thế trận và khiến đối phương gặp khó.

Sỹ Bách xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của Nguyễn Lực nhưng đường chuyền ngang của anh lại không thành công. Bên kia chiến tuyến, U17 Yemen mang đến những đòn phản công ấn tượng. Haitham Tawfiq là nhân tố nổi bật nhất. Tiền vệ cánh trái này có ít nhất 2 cú sút nguy hiểm nhưng chưa có bàn thắng.

U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0. (Ảnh: VFF)

Ngay sau đó, U17 Việt Nam lại một lần nữa có cơ hội nguy hiểm khi với nỗ lực của Đại Nhân và Sỹ Bách nhưng khoảnh khắc bùng nổ vẫn lẩn tránh. U17 Yemen chứng minh rằng mình là những người không dễ bị đánh bại. Và cũng như đối thủ của mình, đại diện Tây Á làm chưa tốt ở tình huống quyết định. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của Yemen. Toan tính của huấn luyện viên Roland là hợp lý bởi U17 Việt Nam rất cần chiến thắng trước Yemen thì mới có hy vọng vượt qua vòng bảng.

Phút 77, từ đường chuyền dài rất hay của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đạu Quang Hưng vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chéo góc mở tỉ số trận đấu cho U17 Việt Nam. Quang Hưng là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Juventus Việt Nam. Thời gian còn lại, U17 Việt Nam thi đấu tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu trước Yemen.

U17 Yemen 0-1 U17 Việt Nam 77' Quang Hưng

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Yemen

U17 Yemen: Wesam Al Asbahi (1), Sailan Basheer (3), Ali Al Maghdi (4), Akram Kathei (5), Saber Al Nuaimi (6), Mohammed Sadeq (9), Ali Shafeq (10), Haitham Al Faqih (11), Ahmed Aljledy (12), Abdulrahman Al Qufaili (18), Mohsen Taleb (19).

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thủy (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).

