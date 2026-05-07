Giá vàng hôm nay 7/5: Tăng 'bốc đầu' hơn 120 USD/ounce, sắp chạm 4.700 USD

Giá vàng tăng mạnh khi triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran kéo USD và giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm áp lực lạm phát - yếu tố từng củng cố kỳ vọng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Một số chuyên gia nhận định, việc sớm đạt được thỏa thuận hòa bình, cho phép bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ giúp giảm áp lực lạm phát và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào năm 2026.

Giá vàng có thể lấy lại đà tăng khi đồng USD suy yếu và lợi suất giảm. Khi đó, kim loại quý này có thể quay lại vùng giá trên 5.000 USD và tiến gần mốc 5.500 USD vào cuối năm.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Ngược lại, một số chuyên gia khác cho rằng, đà tăng của giá vàng có thể bị hạn chế trong ngắn hạn khi Fed vẫn đang duy trì sự cân bằng thận trọng trong chính sách tiền tệ và hiện chưa có áp lực rõ ràng buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm hay tăng lãi suất trong năm nay.

Do đó, thị trường vàng cần thêm tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ, đặc biệt là sự chững lại của thị trường lao động, để có thể duy trì xu hướng tăng bền vững.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.694 USD/ounce, tăng 126 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình nhưng bất cứ điều gì giúp loại bỏ bớt sự không chắc chắn đều sẽ tích cực đối với thị trường tài chính.

Tuy nhiên, chiến tranh đã tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và lạm phát, điều đó có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất trong năm nay không được đảm bảo.

Đáng chú ý, họ nhận thấy xác suất 20% Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng nếu đồng USD tiếp tục tăng giá.