6 lỗi thường gặp khi thiết kế nhà ở

(VTC News)

Thiết kế nhà ở không chỉ cần đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn là bài toán tổng thể về công năng, ánh sáng, thông gió và trải nghiệm sống. Tuy nhiên, thực tế, nhiều công trình vẫn tồn tại những lỗi cơ bản, khiến không gian sinh hoạt bất tiện hoặc nhanh xuống cấp.

Dưới đây là những lỗi thường gặp khi thiết kế nhà ở:

Bố trí không gian bất hợp lý

Nhiều gia chủ quá chú trọng vào hình thức mà bỏ qua sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn, bếp đặt quá xa khu vực ăn uống, phòng vệ sinh nằm ở vị trí bất tiện, hoặc diện tích các phòng không phù hợp nhu cầu sử dụng.

Do đó, ngay từ đầu, nên xác định rõ nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên để phân chia không gian hợp lý. Việc tham khảo ý kiến của kiến trúc sư giúp tối ưu công năng và hạn chế thay đổi tốn kém về sau.

Cửa chính đối diện bếp hoặc nhà vệ sinh

Bố trí cửa ra vào nhìn thẳng khu vực bếp hoặc nhà vệ sinh dễ gây bất tiện trong sinh hoạt, đồng thời làm giảm sự riêng tư và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà.

Vì vậy, nên tạo một khoảng đệm tại lối vào bằng vách ngăn, kệ trang trí hoặc bình phong nhỏ. Cách bố trí này giúp phân tách không gian rõ ràng, kín đáo hơn.

Phòng tắm ẩm thấp

Tình trạng ẩm ướt kéo dài trong phòng tắm không chỉ gây mùi khó chịu mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để khắc phục vấn đề này, cần duy trì sự khô ráo bằng cách vệ sinh thường xuyên, lắp quạt thông gió hoặc thiết kế cửa sổ giúp tăng khả năng thoát ẩm và lưu thông không khí.

Phòng khách thiếu ánh sáng tự nhiên

Phòng khách tối và bí bách khiến không gian sinh hoạt chung ngột ngạt. Giải pháp hữu hiệu là bổ sung hệ thống chiếu sáng hợp lý, đồng thời ưu tiên sử dụng nội thất có gam màu sáng hoặc vật liệu phản xạ ánh sáng để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Hệ thống điện nước thiếu khoa học

Hệ thống điện và nước nếu không được tính toán kỹ lưỡng sẽ gây ra nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vì vậy, cần lập kế hoạch chi tiết cho hệ thống kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế. Nên dự trù thêm các điểm kết nối để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Thiếu tính linh hoạt trong tương lai

Không ít ngôi nhà được thiết kế “đóng khung”, khó thay đổi khi nhu cầu sử dụng thay đổi theo thời gian, như có thêm thành viên hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo các chuyên gia, nên ưu tiên thiết kế linh hoạt, dễ cải tạo.