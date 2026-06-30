Sau 2 tháng giảm 6kg, Bảo Thy khiến nhiều người không nhận ra

Điều khiến người hâm mộ quan tâm không chỉ là ngoại hình hiện tại mà còn là cách Bảo Thy lấy lại vóc dáng. Nữ ca sĩ cho biết sau hai tháng kiên trì, cô giảm được 6kg mà không cần áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân cấp tốc nào.