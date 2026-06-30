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Xuất bản ngày 30/06/2026 01:41 PM
Xuất bản ngày 30/06/2026 01:41 PM

Sau 2 tháng giảm 6kg, Bảo Thy khiến nhiều người không nhận ra

Lê Chi
Lê Chi
(VTC News) -

Sau 2 tháng kiên trì thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện, Bảo Thy giảm 6kg, sở hữu vóc dáng săn chắc, trẻ trung ở tuổi 38 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bảo Thy đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân sau hành trình hai tháng giảm cân. Diện bộ đồ bơi tối giản, kết hợp kính râm và mái tóc xoăn nhẹ, nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, nhiều người nhận xét cô trẻ trung và quyến rũ hơn sau khi giảm cân.

Bảo Thy đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân sau hành trình hai tháng giảm cân. Diện bộ đồ bơi tối giản, kết hợp kính râm và mái tóc xoăn nhẹ, nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, nhiều người nhận xét cô trẻ trung và quyến rũ hơn sau khi giảm cân.

Điều khiến người hâm mộ quan tâm không chỉ là ngoại hình hiện tại mà còn là cách Bảo Thy lấy lại vóc dáng. Nữ ca sĩ cho biết sau hai tháng kiên trì, cô giảm được 6kg mà không cần áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân cấp tốc nào.

Điều khiến người hâm mộ quan tâm không chỉ là ngoại hình hiện tại mà còn là cách Bảo Thy lấy lại vóc dáng. Nữ ca sĩ cho biết sau hai tháng kiên trì, cô giảm được 6kg mà không cần áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân cấp tốc nào.

Theo giọng ca sinh năm 1988, thay vì nhịn ăn hay ép cân, cô lựa chọn xây dựng một lối sống lành mạnh và bền vững. Trong suốt hai tháng, Bảo Thy duy trì chế độ ăn eat clean với các nhóm thực phẩm giàu protein, rau xanh và tinh bột tốt. Mỗi ngày, cô chia thành bốn bữa ăn để cơ thể luôn đủ năng lượng, hạn chế cảm giác đói và tránh ăn uống mất kiểm soát.

Theo giọng ca sinh năm 1988, thay vì nhịn ăn hay ép cân, cô lựa chọn xây dựng một lối sống lành mạnh và bền vững. Trong suốt hai tháng, Bảo Thy duy trì chế độ ăn eat clean với các nhóm thực phẩm giàu protein, rau xanh và tinh bột tốt. Mỗi ngày, cô chia thành bốn bữa ăn để cơ thể luôn đủ năng lượng, hạn chế cảm giác đói và tránh ăn uống mất kiểm soát.

Song song với chế độ dinh dưỡng, nữ ca sĩ duy trì chơi pickleball từ ba đến bốn buổi mỗi tuần ở cường độ cao.

Song song với chế độ dinh dưỡng, nữ ca sĩ duy trì chơi pickleball từ ba đến bốn buổi mỗi tuần ở cường độ cao.

Cô cũng hạn chế sử dụng đồ uống có cồn để hỗ trợ quá trình giảm mỡ và cải thiện sức khỏe.

Cô cũng hạn chế sử dụng đồ uống có cồn để hỗ trợ quá trình giảm mỡ và cải thiện sức khỏe.

Sau hai tháng, thành quả đạt được không chỉ là 6kg mỡ thừa được cắt giảm mà còn là vóc dáng cân đối với vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin.

Sau hai tháng, thành quả đạt được không chỉ là 6kg mỡ thừa được cắt giảm mà còn là vóc dáng cân đối với vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin.

Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi 38 và sau khi sinh con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi 38 và sau khi sinh con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Bảo Thy cũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian ưu tiên chăm sóc gia đình. Trong năm 2026, cô góp mặt tại concert Anh trai "Say Hi" sau khi từng tham gia phiên bản truyền hình.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Bảo Thy cũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian ưu tiên chăm sóc gia đình. Trong năm 2026, cô góp mặt tại concert Anh trai "Say Hi" sau khi từng tham gia phiên bản truyền hình.

Bảo Thy cho biết điều khiến cô nhận lời tham gia chương trình đơn giản vì nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu sau thời gian dài vắng bóng.

Bảo Thy cho biết điều khiến cô nhận lời tham gia chương trình đơn giản vì nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu sau thời gian dài vắng bóng.

Gần đây, nữ ca sĩ cũng đánh dấu màn trở lại âm nhạc khi kết hợp với người bạn thân thiết Quang Vinh trong ca khúc Ôm anh khi em muốn khóc.

Gần đây, nữ ca sĩ cũng đánh dấu màn trở lại âm nhạc khi kết hợp với người bạn thân thiết Quang Vinh trong ca khúc Ôm anh khi em muốn khóc.

Ở tuổi 38, Bảo Thy không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz như trước mà chọn cuộc sống cân bằng giữa gia đình, sức khỏe và nghệ thuật.

Ở tuổi 38, Bảo Thy không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz như trước mà chọn cuộc sống cân bằng giữa gia đình, sức khỏe và nghệ thuật.

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