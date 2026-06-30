Đời thực kín tiếng của 'bà trùm' trong phim hình sự 'Lửa trắng' trên VTV
Nữ diễn viên vào vai bà trùm trong phim giờ vàng "Lửa trắng", ngoài đời là mẹ đơn thân, sống kín tiếng bên hai con.
Ca sĩ Tim tuổi 39: Sự nghiệp mờ nhạt, đời tư nhiều ồn ào
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ Tim ngày càng mờ nhạt trong sự nghiệp, chỉ được nhớ tới bởi những ồn ào liên quan đến đời tư.
Ca sĩ Tim xin lỗi sau khi dùng áo tuyển Argentina lau xe gây tranh cãi
Sau khi nhận phản ứng gay gắt của khán giả, nam ca sĩ đã quay một đoạn clip khác để nhận lỗi và thừa nhận "chỉ làm cho vui".
Sau 2 tháng giảm 6kg, Bảo Thy khiến nhiều người không nhận ra
Sau 2 tháng kiên trì thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện, Bảo Thy giảm 6kg, sở hữu vóc dáng săn chắc, trẻ trung ở tuổi 38 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
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Tự làm kem không chỉ đem đến cảm giác an tâm, đảm bảo an toàn vệ sinh, mà còn có thể tùy chỉnh hương vị theo sở thích của các thành viên trong gia đình.
Xúc động hình ảnh đồng đội, người dân tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu
Sáng 30/6, đông đảo người thân, đồng đội, người dân, cựu chiến binh và các đoàn đại biểu đã đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng tiễn biệt Đại tá, Anh hùng La Văn Cầu.
Vận xui lạ lùng của Hà Lan: 3 kỳ World Cup không thua đội nào vẫn bị loại
Thất bại trong loạt luân lưu trước Morocco nối dài chuỗi thành tích lạ lùng của đội tuyển Hà Lan tại các vòng chung kết World Cup.
Đời thực kín tiếng của 'bà trùm' trong phim hình sự 'Lửa trắng' trên VTV
Nữ diễn viên vào vai bà trùm trong phim giờ vàng "Lửa trắng", ngoài đời là mẹ đơn thân, sống kín tiếng bên hai con.
Top 10 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất TP.HCM năm 2026
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027, trong đó có 10 trường lấy điểm chuẩn 9 điểm ở cả 3 NV1, NV2 và NV3.
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