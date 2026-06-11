Sân khấu hoành tráng và xà lan pháo hoa đã sẵn sàng tại đại nhạc hội Nha Trang

(VTC News) -

Tối 13/6/2026, đại nhạc hội "Mega Booming - Charmora City" sẽ chính thức bùng nổ tại Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (tại khu vực tháp Trầm Hương).

Được bảo trợ bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và sự đồng hành của Charmora City By Sun Group, đại nhạc hội được xem là sự kiện mở đầu cho một chuỗi các siêu phẩm du lịch vui chơi giải trí, show diễn đẳng cấp kết hợp pháo hoa hoành tráng và bất động sản đỉnh cao đang được Tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nha Trang.

Phối cảnh Charmora City By Sun Group về đêm với màn pháo hoa hoành tráng.

Theo ghi nhận trước ngày diễn ra sự kiện, toàn bộ hệ thống sân khấu, khán đài, các khu vực trải nghiệm nghệ sĩ cùng phương án an ninh, hậu cần đã sẵn sàng kích hoạt để đón chào hàng vạn khán giả đổ bộ về bờ biển Nha Trang.

Một màn led kích thước cực đại được chuẩn bị để đảm bảo hiệu ứng thị giác và thính giác chân thực từ mọi góc khán đài. Các khu vực check-in của fanclub được thiết kế kỳ công với hình ảnh chân dung khổng lồ của các nghệ sĩ, tạo nên một không gian lễ hội âm nhạc rực rỡ sắc màu, sẵn sàng chào đón các cộng đồng fandom đến tiếp lửa cho thần tượng.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa tầm cao trong đêm nhạc hội đã hoàn tất, với hệ thống xà lan chuyên dụng chở pháo hoa neo đậu an toàn ngoài khơi, hứa hẹn một đại tiệc ánh sáng mãn nhãn trên bầu trời Nha Trang.

Nghệ sĩ Kay Trần hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ đêm nhạc hội.

Trước đêm công diễn, kịch bản âm nhạc của Mega Booming - Charmora City cũng hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục Collab (kết hợp) đỉnh cao được giữ bí mật đến phút chót.

Được biết, đây sẽ là lần đầu tiên trên sân khấu Nha Trang, 4 “Anh Tài” Bùi Công Nam, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát và Trương Thế Vinh sẽ đứng chung sân khấu, mang đến một bản Mashup bùng nổ.

Đêm nhạc cũng sẽ chứng kiến sự giao thoa đầy thú vị giữa giọng ca nội lực, lôi cuốn của Ngọc Kayla và vẻ đẹp phong trần, lịch lãm của Liên Bỉnh Phát trong một tiết mục được dàn dựng như một bộ phim điện ảnh âm nhạc.

Đại diện cho làn sóng Gen Z mạnh mẽ, bộ đôi Khoi VU x Mason Nguyễn sẽ mang đến những set nhạc Rap/Hip-hop chất lừ, khuấy động nguồn năng lượng trẻ trung của toàn bộ khán giả. Trong khi đó, cặp đôi "thanh xuân" JSOL x Hoàng Duyên sẽ tái hợp với một bản phối hoàn toàn mới, mang âm hưởng lãng mạn nhưng không kém phần sôi động.

Dàn nghệ sĩ đình đám sẽ góp mặt tại đại nhạc hội Mega Booming.

Là sự kiện âm nhạc hoàn toàn miễn phí, Mega Booming - Charmora City quy tụ 18 ngôi sao hàng đầu gồm Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa, Kay Trần, Bùi Công Nam, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, JSOL, Hoàng Duyên, Ngọc Khuê, Mason Nguyễn, KHOI VU, JEY B, Ngọc Kayla, Izara Thiên Nga, Blue D, DJ Huy Ngô và MC Quang Huy.

Phối cảnh Festival Island tại Charmora City – hòn ngọc biển Đông đầy sôi động.

Chương trình được tổ chức bởi BamBoo Artists Agency và sự đồng hành của Charmora City By Sun Group – dự án đô thị đẳng cấp được định vị là một "Thành phố đảo quốc tế" tại Nha Trang. Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City là sự kiện khởi động cho dự án NHA TRANG DOWNTOWN với tầm nhìn mang đến cho các vùng đất một hệ sinh thái du lịch giải trí và bất động sản đẳng cấp.

Đêm nhạc bùng nổ cũng hứa hẹn sẽ kích hoạt cho một loạt các show diễn đẳng cấp kết hợp pháp hoa mãn nhãn cùng các trải nghiệm du lịch giải trí nghỉ dưỡng đỉnh cao đang được Tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nha Trang, hứa hẹn tạo nên một diện mạo mới đầy sôi động cho “hòn ngọc của biển Đông”.