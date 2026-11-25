(VTC News) -

Trong bối cảnh hiện tại, nhu cầu sở hữu smartphone giá rẻ tăng cao. Hiểu được tâm lý đó, Samsung mang đến giải pháp toàn diện với dòng Galaxy A. Dòng máy này dung hoà giữa các yếu tố như thương hiệu lớn, độ bền cao và mức giá hợp lý. Từ học sinh, sinh viên đến người lao động đều dễ dàng tiếp cận.

Galaxy A series thống trị phân khúc smartphone phổ thông giá rẻ.

Theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến thần định giá - dòng sản phẩm Galaxy A07 series chính hãng mới new seal sở hữu mức giá đa dạng ứng với từng phiên bản cấu hình khác nhau.

Cụ thể, Samsung Galaxy A07 4GB/64GB có giá chỉ từ 2,6 triệu đồng và bản dung lượng cao nhất 8GB/256GB chỉ khoảng 3,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, phiên bản hỗ trợ 5G có giá khởi điểm chỉ từ 3,2 triệu đồng cho bản 4GB/64GB và model Galaxy A07s niêm yết ở mức 2,9 triệu đồng.

Ưu điểm lớn nhất của dòng sản phẩm phổ thông này chính là mức giá cực kỳ dễ tiếp cận đối với mọi đối tượng khách hàng. Màn hình lớn 6,7 inch giúp xem phim hay đọc báo đều mang tới cảm giác thoải mái. Thời lượng pin lên tới 6000 mAh cũng là một điểm cộng giúp máy hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài.

Bảng giá Samsung Galaxy A series tại Viettablet.

Phiên bản bộ nhớ 256GB mang tới không gian lưu trữ dữ liệu rộng rãi cho người dùng cá nhân. Các phiên bản tích hợp kết nối 5G còn giúp bạn dễ dàng đón đầu xu hướng mạng tốc độ cao. Tuy nhiên, nhược điểm của dòng sản phẩm này là hiệu năng ở mức cơ bản, không phù hợp cho các tựa game nặng.

Vỏ máy làm bằng chất liệu nhựa nên khá dễ bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Khả năng chụp ảnh của camera trong điều kiện thiếu sáng cũng chưa thực sự xuất sắc.

Bên cạnh dòng A07, Samsung Galaxy A08 kế nhiệm mang tới những nâng cấp nhẹ nhàng với hai tuỳ chọn bộ nhớ. Phiên bản 4GB/64GB hiện đang được bán với mức giá 3,8 triệu đồng, trong khi bản 128GB cao hơn có giá hơn 5 triệu đồng.

Dòng máy này sở hữu thiết kế cải tiến theo hướng vuông vắn và sang trọng hơn. Chip Helio G99+ tích hợp bên trong mang tới phản hồi nhanh nhẹn với những tác vụ hàng ngày. Giao diện One UI còn được tối ưu hoá tốt cho người dùng thao tác đơn giản và dễ dàng.

Thiết bị luôn giữ được trạng thái mát mẻ, ổn định khi xem video liên tục trong nhiều giờ nhờ vào viên pin 6000 mAh. Dù vậy, điểm trừ lớn của máy lại nằm ở dung lượng RAM dừng lại mức 4GB nên có thể bị giật lag nếu mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Phần viền màn hình phía dưới vẫn còn thiết kế quá dày so với xu hướng điện thoại ngày càng mỏng. Tốc độ sạc tiêu chuẩn 25W cũng chưa thật sự nhanh như kỳ vọng của nhiều người.

Dòng Galaxy A17 series là lựa chọn cao cấp nhất trong phân khúc phổ thông hiện tại. Mẫu Samsung A17 bản tiêu chuẩn 8GB/128GB đang có mức giá bán ra là 3,2 triệu đồng. Trong khi phiên bản hỗ trợ 5G có giá khởi điểm từ 4,5 triệu đồng cho bản 4GB/128GB và lên tới 6,2 triệu đồng cho bản 8GB/256GB.

Dòng điện thoại này ghi điểm nhờ cấu hình mạnh mẽ với dung lượng RAM lên tới 8GB đa nhiệm siêu mượt mà. Màn hình Super AMOLED mang đến trải nghiệm xem nhìn và thao tác vuốt chạm sống động.

Galaxy A17 5G mang tới trải nghiệm sử dụng tuyệt vời so với mức giá.

Hệ thống camera độ phân giải cao tích hợp công nghệ chống rung hiện đại cho ảnh chụp sắc nét. Kiểu dáng của máy còn được thừa hưởng nhiều đường nét sang trọng từ dòng smartphone cận cao cấp. Người dùng hoàn toàn an tâm nhờ chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 6 năm từ hãng.

Mặc dù vậy, mức giá của phiên bản cao cấp nhất đã chạm ngưỡng phân khúc smartphone tầm trung. Hộp sản phẩm cũng được lược bỏ củ sạc đi kèm để bảo vệ môi trường, gây rối chút bất tiện. Trọng lượng máy hơi đầm nên dễ gây mỏi khi sử dụng liên tục bằng một tay.

Đối với học sinh và sinh viên, cần ưu tiên dòng Galaxy A17 mạnh mẽ để học trực tuyến, RAM lớn chạy mượt các ứng dụng tra cứu tài liệu. Nhóm tài xế công nghệ nên chọn dòng Galaxy A07 hoặc A08 để tối ưu hoá chi tiết. Viên pin lớn, sóng khoẻ và màn hình lớn giúp hành trình di chuyển tiện lợi hơn ngay cả khi trời nắng gắt.

Đối với người lớn tuổi, Galaxy A07 tiêu chuẩn sẽ là món quà tặng ý nghĩa cho bậc cha mẹ. Giao diện đơn giản, âm thanh loa ngoài to rõ giúp dễ dàng thao tác nghe gọi, xem tin tức và hạn chế bỏ lỡ các cuộc gọi từ người thân.

Khách hàng nên chọn mua sắm tại các hệ thống bán lẻ uy tín. Mua hàng tại Viettablet giúp đảm bảo sản phẩm chính hãng cùng chính sách trả góp lãi suất 0%, chương trình ưu đãi giảm giá giúp tiết kiệm chi phí mua sắm tốt nhất.