(VTC News) -

Thị trường smartphone những tháng cuối năm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhu cầu mua sắm và nâng cấp điện thoại của người dân tăng cao để chuẩn bị đón Tết.

Giữa hàng loạt chương trình khuyến mãi, hệ thống bán lẻ Viettablet - Chiến thần định giá đã chính thức tung ra bảng giá xả kho cho các dòng điện thoại Xiaomi với mức giá giảm kỷ lục. Đây chính là cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu các smartphone chất lượng cao với mức chi phí tiết kiệm tối đa.

Redmi series phổ thông cho học sinh, sinh viên

Hướng tới đối tượng người dùng trẻ, học sinh, sinh viên hoặc những ai cần một thiết bị liên lạc phụ bền bỉ, dòng Redmi phổ thông tại Viettablet đang ghi nhận mức giá chạm đáy. Dù nằm trong phân khúc giá rẻ, các sản phẩm này vẫn được trang bị các thông số vượt trội như viên pin dung lượng lớn 5000 mAh, màn hình kích thước lớn, tần số quét cao cho mọi thao tác vuốt chạm mượt mà hơn.

Đại diện tiêu biểu cho phân khúc này chính là mẫu Redmi A7 Pro phiên bản 4GB/64GB hiện đang được phân phối tại Viettablet với mức giá chỉ 2,9 triệu đồng. Đối với nhu cầu lưu trữ dữ liệu, hình ảnh hay ứng dụng nhiều hơn, phiên bản 128GB lớn hơn cũng sở hữu mức giá dễ chịu là 3,4 triệu đồng.

Đây là mức chi phí tối ưu để người dùng có thiết bị có thời lượng pin thoải mái qua hai ngày, đáp ứng hoàn hảo các tác vụ học tập trực tuyến, giải trí nhẹ nhàng, xem phim và lướt web hàng ngày.

Redmi Note series và Poco đột phá hiệu năng

Dòng Redmi Note 17 Pro 5G gây ấn tượng mạnh nhờ hệ thống camera chống rung quang học và công nghệ sạc siêu nhanh 67W. Sản phẩm có mức giá khởi điểm tại Viettablet là 7,6 triệu đồng cho bản 6GB/256GB. Nếu muốn đa nhiệm mượt mà hơn, người dùng có thể chọn bản 8GB/256GB với giá 8,7 triệu đồng hoặc bản 12GB/256GB cao nhất với giá 9,6 triệu đồng.

Bước lên phân khúc cao hơn một chút, dòng Redmi Note 17 Pro Max sở hữu vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 tối ưu cùng màn hình AMOLED hiển thị hàng tỷ màu sắc rực rỡ cũng có mức giá cạnh tranh. Cụ thể, phiên bản 8GB/256GB giá chỉ 11,5 triệu, trong khi bản cao cấp 12GB/256GB và 8GB/512GB đồng giá 12,8 triệu đồng.

Mở hộp Redmi Note 17 Pro Max chính hãng.

Đối với những tín đồ đam mê cày game đồ họa nặng dịp Tết, mẫu Poco M8 Pro 5G là lựa chọn không thể bỏ qua. Phiên bản 8GB/256GB hiện có giá chỉ 7,4 triệu đồng, trong khi bản Poco M8s 8GB/256GB giữ mức giá 7,2 triệu đồng.

Riêng dòng sản phẩm cao cấp hơn là Poco X8 Pro sở hữu hệ thống tản nhiệt chất lỏng cải tiến giúp máy mát mẻ hơn khi giao tranh. X8 Pro có giá dao động từ 9,4 triệu đồng cho bản 8GB/256GB, lên tới 9,9 triệu đồng cho bản 8GB/512GB và đạt mốc hơn 10 triệu đối với cấu hình 12GB/512GB.

Xiaomi Series cao cấp dẫn đầu xu hướng

Dòng máy cận cao cấp Xiaomi 17T sở hữu màn hình tần số quét cao cùng độ sáng 3500 nit vượt trội. Phiên bản Xiaomi 17T 256GB có giá bán chỉ 12,3 triệu đồng và bản 512GB là 13,9 triệu đồng.

Xiaomi 17T mang đến nhiều công nghệ smartphone hàng đầu.

Đối với những ai tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối từ hệ thống camera hợp tác với Leica danh tiếng, tích hợp cảm biến ảnh kích thước lớn thu sáng vượt trội và thiết kế mặt kính sang trọng, Xiaomi 17T series là đáp án hoàn hảo.

Mẫu Xiaomi 17T Pro phiên bản 12GB/256GB hiện có giá từ 15,4 triệu đồng, bản 512GB có giá 16,2 triệu đồng và đỉnh cao nhất là phiên bản 1TB cũng chỉ dừng lại ở mức 16,9 triệu đồng.

Song song đó, dòng Xiaomi 17 tiêu chuẩn với sự cân bằng từ công nghệ kháng nước chống bụi IP68 cao cấp đến công nghệ sạc không dây siêu tốc đang được Viettablet niêm yết với mức giá tốt. Cụ thể, phiên bản 12GB/256GB có giá 16,6 triệu đồng và phiên bản 12GB/512GB có giá 18,4 triệu đồng.

Với dải sản phẩm đa dạng từ phân khúc phổ thông Redmi Series, tầm trung Poco cho đến các siêu phẩm flagship Xiaomi thế hệ mới, mọi nhu cầu từ học tập, làm việc giải trí cho đến nhiếp ảnh chuyên nghiệp đều đáp ứng trọn vẹn.

Mức giá rẻ sập sàn đi kèm chính sách bảo hành chính hãng uy tín, hỗ trợ trả góp linh hoạt là những điểm cộng lớn giúp khách hàng an tâm mua sắm tại Viettablet. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc điện thoại yêu thích với mức chi phí tối ưu nhất bằng cách đến trực tiếp cửa hàng hay liên hệ đặt hàng ngay hôm nay.