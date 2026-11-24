(VTC News) -

Mẫu smartphone siêu bền Ulefone Armor 35 Pro đang gây sốt trên thị trường công nghệ nhờ vào những tính năng vượt trội và thiết kế đặc biệt.

Được phát triển nhằm phục vụ cho những người làm việc trong môi trường khắc nghiệt, sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà còn hỗ trợ đo đạc khoảng cách xa một cách hiệu quả.

Điểm nổi bật nhất của Ulefone Armor 35 Pro chính là cảm biến đo khoảng cách laser với tầm hoạt động lên đến 1,2 km. Tính năng này biến chiếc điện thoại thành một công cụ đo đạc chuyên dụng, lý tưởng cho các kỹ sư công trình, nhân viên lâm nghiệp và những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí và khoảng cách của các vật thể ở xa mà không cần phải di chuyển đến khu vực đó, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Việc tích hợp cảm biến laser vào smartphone không chỉ giúp tối ưu hóa không gian mang vác mà còn thay thế cho các thiết bị đo đạc cồng kềnh như ống nhòm hay máy đo. Người dùng có thể thực hiện các phép đo ngay trên màn hình điện thoại một cách nhanh chóng và chính xác.

Ngoài tính năng đo đạc, Ulefone Armor 35 Pro còn được trang bị viên pin khủng 11.000 mAh, cho phép thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều ngày mà không cần sạc. Dung lượng pin này lớn hơn gấp đôi so với nhiều mẫu smartphone hiện có trên thị trường, mang lại sự an tâm cho người dùng khi làm việc tại các công trường hẻo lánh hoặc khu vực thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, với dung lượng pin lớn, thiết bị cũng có trọng lượng và độ dày đáng kể. Đây là một sự đánh đổi cần thiết để đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài và khả năng duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Ulefone Armor 35 Pro tiếp tục phát huy truyền thống của dòng sản phẩm Armor với thiết kế hầm hố, khả năng chống chịu tốt trong các điều kiện khắc nghiệt. Sự kết hợp giữa bộ vỏ bảo vệ chắc chắn, tính năng đo đạc laser và nguồn năng lượng dồi dào tạo nên một thiết bị làm việc độc lập hiệu quả.

Thông số và tính năng nổi bật: