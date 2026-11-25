(VTC News) -

Thị trường smartphone dịp Black Friday 2026 đang chứng kiến cuộc đua nghẹt thở từ Apple. Sự xuất hiện của iPhone 18 series góp phần làm thay đổi toàn bộ cục diện giá bán các thế hệ cũ. Hiện tại, iFan đang đứng trước nhiều sự lựa chọn đáng cân nhắc từ phân khúc flagship đến giá rẻ.

Hàng loạt iPhone giảm giá mạnh dịp sale Black Friday.

Điểm đáng chú là mỗi thế hệ iPhone đều hướng tới nhóm khách hàng khác nhau. iPhone 18 series dành cho những người yêu công nghệ mới, iPhone 17 series cân bằng giữa hiệu năng và giá bán. Còn iPhone 16 và iPhone 15 series phù hợp cho người muốn tối ưu ngân sách.

Dòng iPhone 18 series vừa ra mắt trong năm 2026 mang tới nhiều nâng cấp đột phá về công nghệ phần cứng. Phiên bản 18 Pro và 18 Pro Max đều sở hữu chip xử lý Apple A20 Pro siêu mạnh mẽ cùng cụm camera 48MP cải tiến vượt trội.

Màn hình của phiên bản Pro Max cao cấp nhất có kích thước 6,9 inch cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Máy đáp ứng hoàn hảo cho những tác vụ nặng nhờ thời lượng pin bền bỉ, cho phép phát video liên tục tới 43 giờ.

Mức giá khởi điểm từ 35,2 triệu đồng cho bản Pro hoàn toàn xứng đáng trong phân khúc cao cấp nhất. Nếu bạn đang muốn trải nghiệm những gì tinh túy nhất từ Apple thì đây là lựa chọn số một.

Theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến thần định giá - thì các dòng máy iPhone 17 series và 18 series đang được rất nhiều khách hàng quan tâm dịp này.

Dòng iPhone 17 series hiện đang có mức giá vô cùng dễ chịu và cạnh tranh hơn trước sau khi dòng 18 series trình làng. Điểm nhấn của thế hệ này chính là sự xuất hiện của dòng iPhone Air mỏng nhẹ thời trang. Với mức giá chỉ từ 21,4 triệu đồng, iPhone Air sở hữu độ mỏng kỷ lục chỉ 5,6 mm và cấu hình 12GB RAM mạnh mẽ.

Bảng giá iPhone chính hãng tại Viettablet.

Trong khi đó, dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sử dụng con chip A19 Pro tiên tiến vẫn giữ nguyên phong độ hiệu năng đỉnh cao. Mức giá của dòng iPhone 17 hiện tại đã giảm sâu so với thời điểm ra mắt, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ màn hình LTPO Super Retina XDR sắc nét.

Dòng iPhone 16 series đang được coi là dòng iPhone quốc dân ở thời điểm Black Friday nay. Mức giá của iPhone 16 tiêu chuẩn cũ sử dụng chip Apple 18 và camera Fusion 48MP hiện chỉ từ 13,9 triệu đồng. Đặc biệt, dòng iPhone 16 Pro Max gây ấn tượng mạnh nhờ màn hình lớn 6,9 inch viền siêu mỏng và nút Camera Control tiện lợi, giá bán máy like new chỉ còn 21,2 triệu đồng.

Phiên bản tiết kiệm hơn iPhone 16e có mức giá siêu rẻ chỉ từ 12,2 triệu đồng dễ tiếp cận. Tuy nhiên, máy vẫn mang tới trải nghiệm mượt mà cùng hệ sinh thái Apple vẫn được đảm bảo trọn vẹn nhờ vào dung lượng 8GB tiêu chuẩn.

Dòng iPhone 15 series dù đã ra mắt khá lâu nhưng vẫn sở hữu một sức hút rất mạnh mẽ. Mức giá hiện tại của dòng máy này đã chạm mức sàn thấp nhất từ trước đến nay. Khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 11 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay iPhone 15 tiêu chuẩn.

Phiên bản 15 Pro Max nổi bật khung viền Titanium bền bỉ, chip A17 Pro và cổng USB-C 3.0 tốc độ cao. Máy mang đến khả năng zoom quang học 5x ấn tượng cùng màn hình Super XDR 6,7 inch sắc nét. Mua iPhone 15 lúc này sẽ giúp tiết kiệm được khoản chi phí cực kỳ lớn lao nhưng vẫn có cấu hình sử dụng mượt mà cho nhiều năm sắp tới

Việc lựa chọn mua iPhone phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu thực tế và ví tiền của bạn. Nếu có ngân sách dồi dào và thích công nghệ mới thì hãy chọn ngay iPhone 18 hoặc iPhone 17 series. Những người yêu thích sự mỏng nhẹ độc đáo chắc chắn không thể nào bỏ qua dòng iPhone Air.

Thời điểm Black Friday là cơ hội lên đời iPhone với mức giá hấp dẫn nhất trong năm.

Nhóm người dùng muốn cân bằng giữa giá cả và hiệu năng nên ưu tiên dòng iPhone. Cuối cùng, iPhone 15 series và các bản tiết kiệm như iPhone 16e sẽ phù hợp cho học sinh, sinh viên. Phân khúc này giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn mang tới trải nghiệm đẳng cấp từ Apple.

Nhìn chung thị trường iPhone Black Friday đang có sự phân hoá giá bán khá rõ rệt. Người mua có thể thoải mái lựa chọn tùy theo sở thích và điều kiện kinh tế cá nhân. Để đảm bảo an toàn thì bạn nên tìm đến các đại lý uỷ quyền chính thức của Apple hay cửa hàng bán lẻ như Viettablet.

Mua hàng tại đây sẽ giúp an tâm về chất lượng sản phẩm cùng chính sách bảo hành tốt. Khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá hấp dẫn khác. Hãy nhanh tay sở hữu ngay mẫu iPhone yêu thích để đón chào năm mới sắp tới.