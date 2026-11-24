(VTC News) -

iPhone 20 có thể dùng camera 200MP

Apple được cho là đang thử nghiệm thiết kế mới cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, dự kiến xuất hiện vào tháng 9/2027 với tên gọi iPhone 20 Pro hoặc tương tự.

Nguồn tin Ice Universe cho biết Apple đang phát triển song song bốn nguyên mẫu, gồm hai phiên bản sử dụng kính cong và hai phiên bản màn hình phẳng làm phương án dự phòng. Thiết kế cong đã trải qua khoảng ba năm tinh chỉnh, với phần viền màn hình được cho là chỉ rộng khoảng 1mm.

Về camera, các nguồn tin cho thấy, cảm biến chính có thể đạt độ phân giải 200MP, tích hợp công nghệ LOFIC nhằm mở rộng dải tương phản, giữ chi tiết ở vùng sáng và tối. Các thông tin rò rỉ khác đề cập màn hình OLED 6,4 inch trên bản Pro, gần 7 inch trên bản Pro Max và Dynamic Island thu nhỏ.

Máy cũng có thể sử dụng chip A21 Pro trên tiến trình 2nm cùng pin vật liệu silicon ở cực âm. Apple chưa xác nhận các thông tin này và cấu hình vẫn có thể thay đổi.

Nokia PureView có dấu hiệu trở lại

HMD Global đang có động thái đưa thương hiệu camera PureView trở lại thị trường smartphone thông qua một mẫu điện thoại mang thương hiệu riêng. Dấu hiệu xuất hiện trong video giới thiệu ngắn về sản phẩm mới, trong đó logo PureView được đặt ngay phần mở đầu, trước khi hé lộ cụm camera sau dạng tròn kích thước lớn.

Thiết bị được giới thiệu với hệ thống bốn camera, gồm một ống kính tele tiềm vọng. Bên cạnh cụm camera là đèn flash LED dạng viên thuốc và logo của thương hiệu quang học Đức Schneider-Kreuznach. Tuy nhiên, HMD chưa công bố chi tiết về thỏa thuận hợp tác cũng như vai trò của đối tác này trong hệ thống camera.

PureView từng ghi dấu ấn với Nokia 808 PureView ra mắt năm 2012, sở hữu cảm biến 41MP. Năm 2018, HMD mua lại nhãn hiệu này từ Microsoft và đưa lên Nokia 9 PureView vào năm 2019.

Nokia 9 PureView là mẫu smartphone được trang bị 5 camera sau, được phát triển cùng với thương hiệu ống kính Zeiss. Tuy nhiên, Zeiss hiện không còn là lựa chọn khả thi, vì vậy HMD đã chuyển sang hợp tác với Schneider-Kreuznach.

Công ty cũng chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 1/12 tới.

Huawei OSTA O1 Pro có camera 200MP, pin 7.000 mAh

Huawei vừa giới thiệu OSTA O1 Pro, smartphone đầu tiên thuộc thương hiệu con OSTA. Thiết bị sở hữu màn hình OLED 6,39 inch, tỷ lệ khung hình 16:9,5, camera chính 200MP và pin dung lượng 7.000mAh.

OSTA O1 Pro thực chất là phiên bản đổi tên của Huawei Pura X View, nhưng đã lược bỏ camera góc siêu rộng và tính năng nhắn tin qua vệ tinh. Bù lại, máy có tùy chọn RAM tối đa 16GB, cao hơn mức 12GB trên Pura X View. Thiết bị sử dụng chip Kirin 9030S, chạy HarmonyOS 7 và tích hợp trợ lý ảo AI Little Star.

Hệ thống camera phía sau còn có ống kính tele tiềm vọng 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3,7x. Camera trước cũng đạt 50MP. Máy có khả năng kháng bụi, nước theo tiêu chuẩn IP68/IP69 và cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên.

Huawei bán OSTA O1 Pro tại Trung Quốc với giá khởi điểm 5.499 nhân dân tệ ( trên 21 triệu đồng) cho bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Phiên bản cao cấp nhất RAM 16GB, bộ nhớ 1TB có giá 8.799 nhân dân tệ (trên 34 triệu đồng).

Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối dòng sản phẩm này ra thị trường quốc tế.