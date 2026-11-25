(VTC News) -

Mã độc núp bóng AI, vô hiệu hóa hàng loạt phần mềm bảo mật

Các chuyên gia Trung tâm Tình báo mạng (ASEC) thuộc Công ty an ninh mạng AhnLab (Hàn Quốc) đã phát hiện mã độc mới ngụy trang thành công cụ AI Ollama, có khả năng xâm nhập máy tính Windows và vô hiệu hóa chức năng bảo vệ của phần mềm diệt virus.

Mã độc được phát tán thông qua những trang web giả mạo nền tảng AI mã nguồn mở Ollama. Đáng chú ý, tập tin cài đặt vẫn cho phép người dùng sử dụng Ollama bình thường, đồng thời âm thầm tải xuống và thực thi mã độc, khiến quá trình phát hiện trở nên khó khăn.

Theo phân tích của AhnLab, chương trình sử dụng kỹ thuật BYOVD (tự mang theo trình điều khiển có lỗ hổng), khai thác trình điều khiển thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật để can thiệp sâu vào hệ điều hành.

Sau khi xâm nhập, mã độc xác định các phần mềm bảo mật trên máy tính rồi sửa đổi bộ nhớ của chúng nhằm vô hiệu hóa khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe doạ.

Chiến dịch hiện chủ yếu nhắm đến người dùng Hàn Quốc. Tuy nhiên, quy mô lây nhiễm và mức độ thiệt hại thực tế vẫn chưa được xác định.

Phison phát triển SSD tích hợp NPU

Tại triển lãm Supercomputing 2026 ở Chicago, Phison đã giới thiệu thiết kế ổ cứng SSD dành cho doanh nghiệp tích hợp NPU, bộ xử lý chuyên dụng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải pháp hướng đến việc đưa một phần khả năng tính toán trực tiếp vào thiết bị lưu trữ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào CPU hoặc GPU của máy chủ.

Thiết kế này có thể chạy các công cụ phổ biến như PyTorch, llama.cpp, vLLM và OpenVINO. Phison cho biết cách tiếp cận trên có thể giảm lượng dữ liệu phải truyền giữa SSD và hệ thống từ 10 đến 100 lần đối với những tác vụ phù hợp.

Đáng chú ý, ổ SSD được trang bị 64GB bộ nhớ riêng phục vụ tính toán AI, với băng thông 130GB/s. Dung lượng lưu trữ thực tế chưa được công bố. Phison cũng đặt mục tiêu đạt tốc độ truyền dữ liệu từ SSD sang máy chủ khoảng 28GB/s khi sử dụng công nghệ PCIe 6.0.

Dù công bố chỉ số 36.800 DMIPS, hãng chưa đưa ra thông số TOPS để đánh giá năng lực xử lý của NPU. Sản phẩm hiện chưa có tên thương mại chính thức, chưa công bố thời điểm giao hàng và vẫn đang trong quá trình phát triển, chưa mở bán.

Colorful giới thiệu bo mạch chủ Mini-ITX hỗ trợ Ryzen 9 9950X

Colorful vừa giới thiệu iGame B850I MINI W OC, mẫu bo mạch chủ chuẩn Mini-ITX có thiết kế màu trắng, hướng đến những hệ thống PC gaming nhỏ gọn nhưng vẫn cần hiệu năng cao. Sản phẩm thực chất là phiên bản màu trắng của iGame B850I MINI OC, giữ nguyên cấu hình phần cứng và khả năng ép xung của phiên bản màu đen.

Bo mạch chủ có kích thước 170 x 170 mm, sử dụng hệ thống cấp nguồn 9+2+1 pha với DrMOS 60A, hỗ trợ các bộ xử lý AMD Ryzen cao cấp, bao gồm Ryzen 9 9950X. Hai khe RAM DDR5 chạy kênh đôi hỗ trợ tổng dung lượng tối đa 128GB, tốc độ ép xung lên tới 8.800 MHz, tương thích Intel XMP và AMD EXPO.

iGame B850I MINI W OC còn được trang bị một khe PCIe 5.0 x16, hai khe M.2 hỗ trợ SSD NVMe PCIe 5.0/4.0 x4 và hai cổng SATA 6Gbps. Khả năng kết nối gồm mạng LAN 5Gbps, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và 8 cổng USB.

Sản phẩm cũng tích hợp chế độ X3D AI Turbo trong BIOS để tối ưu hiệu năng chơi game trên các CPU AMD Ryzen 9000X3D.

Tại Trung Quốc, bo mạch chủ có giá 1.599 nhân dân tệ, tương đương khoảng 6,2 triệu đồng, dự kiến mở bán từ ngày 23/11. Colorful chưa công bố giá bán và thời điểm phân phối chính thức tại Việt Nam.