(VTC News) -

Trong năm 2026, sự xuất hiện của iPhone 18 series đã tạo thêm sức hút cho thị trường. Các thế hệ trước như iPhone 17, iPhone 16 và iPhone 15 trở thành lựa chọn hấp dẫn khi người dùng có thêm nhiều phương án cân đối hiệu năng, trải nghiệm và ngân sách. Với những ai đang phân vân có nên mua iPhone lúc này, mùa mua sắm Black Friday là thời điểm thích hợp để xuống tiền lên đời iPhone.

Hàng loạt mẫu iPhone được giảm giá mạnh dịp Black Friday 2026.

Theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến thần định giá - thì 2 dòng máy thế hệ mới là iPhone 17 series và iPhone 18 series đang có giá bán cực tốt. Sở hữu loạt cải tiến vượt bậc về chip xử lý Apple A20 Pro, camera thay đổi khẩu độ và hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence thế hệ mới, dòng máy này mang đến trải nghiệm di động đỉnh cao.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max với mức giá khởi điểm 38,4 triệu đồng được đánh giá là dòng máy thu hút lượng đặt hàng lớn. Trong khi đó, iPhone 18 Pro bản 256GB có giá bán chỉ từ 35,2 triệu đồng.

Đối với những người dùng chuyên nghiệp như nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia hoặc các tech-lovers, những biến thể dung lượng cao 1TB hay 2TB sẽ là “vũ khí” làm việc tốt hơn nhờ tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh chóng và camera quay chuẩn điện ảnh.

Bảng giá iPhone 17 và iPhone 18 series chính hãng tại Viettablet.

Nếu muốn trải nghiệm những công nghệ cận thời thượng nhưng với mức ngân sách dễ chịu hơn, iPhone 17 series rất đáng cân nhắc. Sau hơn 1 năm ra mắt, giá Black Friday của dòng sản phẩm này đã hạ nhiệt đáng kể, mang đến cơ hội tiếp cận cho nhóm người dùng văn phòng và giới trẻ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của phiên bản iPhone 17e độc đáo hoặc Phone Air siêu mỏng mang đến nhiều lựa chọn đa dạng.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 17,5 triệu đồng cho phiên bản iPhone 17e 256GB, đây được xem là một món hời công nghệ lớn. Trong khi đó, mẫu iPhone Air 256GB giá chỉ 21,4 triệu đồng lại ghi điểm tuyệt đối cho những ai thích thiết kế thời trang, mỏng nhẹ và thanh lịch.

Đối với phân khúc cao cấp hơn, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max 256GB ở mức giá lần lượt 29,1 và 30,7 triệu đồng thực sự đáng gờm. Dòng máy vẫn sở hữu cấu hình dư sức xử lý mọi tác vụ nặng trong khoảng 3-4 năm tới nhưng có mức giá rẻ hơn đáng kể so với dòng iPhone 18 series vừa ra mắt.

iPhone 15 & 16 series giảm kịch sàn, lựa chọn quốc dân và kinh tế

Không thể phủ nhận, iPhone 15 và iPhone 16 series luôn có sức hút mãnh liệt cho đại đa số người tiêu dùng phân khúc máy “quốc dân”. Đây là giải pháp mua sắm thông minh cho học sinh, sinh viên hay những ai cần một chiếc điện thoại hiệu năng ổn định, pin trâu và chụp ảnh đẹp mà không cần chi quá nhiều tiền.

Với những ai đam mê trải nghiệm dòng Pro cao cấp, iPhone 15 Pro Max 256GB (16,7 triệu đồng) hay iPhone 16 Pro Max 256GB (21,2 triệu đồng) là những lựa chọn máy cũ kinh tế. Cả hai đều sở hữu khung viền titan sang trọng, nút bấm Action Button tiện lợi và hệ thống camera zoom quang học đỉnh cao với mức giá đã “mềm” hơn rất nhiều so với thời điểm ra mắt.

Bảng giá iPhone 15 và iPhone 16 series chính hãng like new tại Viettablet.

iPhone 15 và 16 tiêu chuẩn máy cũ cũng là các lựa chọn cân bằng cho nhu cầu hàng ngày, với giá chỉ từ 11,2 và 13 triệu đồng. Phiên bản Plus ở cả hai dòng sẽ phù hợp cho người yêu thích màn hình lớn với giá từ 12,3 triệu đồng cho iPhone 15 Plus và 16,4 triệu đồng cho iPhone 16 Plus.

Đặc biệt, iPhone 16e mới fullbox nguyên seal có giá bán hấp dẫn nhất chỉ từ 12,2 triệu đồng, mở ra cơ hội tiếp iPhone với mức chi phí dễ chịu hơn. Đây cũng là phương án đáng cân nhắc dành cho học sinh, sinh viên hay người muốn chuyển từ Android sang iOS.

Thời điểm vàng sở hữu iPhone cao cấp?

Đợt giảm giá sâu dịp Black Friday 2026 chính là cơ hội có “một không hai” để khách hàng nâng cấp điện thoại với nhiều lựa chọn cho người dùng ở mọi phân khúc ngân sách. iPhone 18 Pro và 18 Pro Max phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất.

iPhone 17 series là phương án cân bằng giữa giá bán và thế hệ. iPhone 16 series hướng tới nhóm khách hàng muốn tối ưu chi phí, trong khi dòng iPhone 15 series tiếp tục hấp dẫn nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Nếu đang có ý định nâng cấp smartphone, dù nhu cầu từ dòng máy quốc dân iPhone 15 & 16 series cho tới trải nghiệm công nghệ đỉnh cao với iPhone 18 series, Viettablet đều sẵn sàng đáp ứng với nguồn hàng chính hãng dồi dào, cùng mức giá cam kết rẻ hơn thị trường.

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