Công nghệ 24/11: Galaxy A7x 'hồi sinh', giải chạy trực tuyến UpRace khởi động

(VTC News) -

Thông số Galaxy A7x rò rỉ

Thiết bị cuối cùng thuộc dòng Galaxy A7x của Samsung là mẫu A73, ra mắt năm 2022. Theo GSMArena, Samsung đang chuẩn bị hồi sinh dòng máy này với mẫu Galaxy A77.

Một nguyên mẫu Galaxy A77 vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu Geekbench, sở hữu RAM 8GB, chạy Android 16 và dùng một chipset bí ẩn có liên hệ với Exynos 2400 và 2400e, nhưng dựa trên cấu hình xung nhịp CPU thì có phần yếu hơn.

Mẫu máy Galaxy A73.

Điều này phù hợp với một thiết bị thuộc phân khúc cận cao cấp, nhưng chưa chạm tới chuẩn flagship.

Hiện tại, các thông số khác của Galaxy A77 vẫn chưa lộ diện. Tuy nhiên, nếu máy ra mắt cùng Galaxy A57 (vốn cũng vừa xuất hiện trên Geekbench), thời điểm trình làng có thể rơi vào tháng 3/2026.

Giám đốc Huawei trên tay Mate X7 trước khi ra mắt

Yu Chengdong - Giám đốc Điều hành Huawei, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Sản phẩm kiêm Chủ tịch Mảng Kinh doanh Thiết bị - vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của mẫu Huawei Mate X7 trước thời điểm ra mắt chính thức vào ngày 25/11.

Vị lãnh đạo kỳ cựu của Huawei xuất hiện cùng thiết bị trong một bộ trang phục gấm, gợi ý rằng mặt lưng của Mate X7 có thể sử dụng chất liệu gấm cao cấp. (Ảnh: Huawei Central)

Trước đó, Huawei thường dùng các vật liệu tinh xảo như da mềm cho mặt lưng nhằm mang lại vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái.

Về thiết kế, mẫu điện thoại màn hình gập ngang này tiếp tục phong cách của Mate X6 nhưng tinh chỉnh lại một số chi tiết và nâng cấp cấu hình.

Cụm camera sau gồm bốn ống kính, bố trí tương tự thế hệ trước nhưng phần viền và chế tác được làm mới, tăng tính thẩm mỹ. Khung máy làm từ kim loại bóng màu vàng, nhưng Huawei sẽ cung cấp thêm nhiều tùy chọn màu sắc khác.

Huawei Mate X7 được trang bị màn hình gập 7,95 inch độ phân giải 2K, sử dụng công nghệ COE LTPO kết hợp kính siêu mỏng linh hoạt (UTG), giúp tối ưu giữa tần số quét cao, tiết kiệm năng lượng và độ bền.

Máy có thể sở hữu cảm biến CMOS cỡ lớn 50MP tích hợp khẩu độ biến thiên, đi kèm ống kính tele periscope macro 50MP và camera đa phổ (multispectral), tạo nên hệ thống chụp ảnh toàn diện từ góc rộng, chân dung, macro đến thu nhận màu sắc.

Thiết bị mới này được trang bị Kirin 9030 - con chip tiên tiến nhất của Huawei dành cho smartphone flagship thế hệ mới.

Khởi động dự án chạy bộ trực tuyến UpRace 2025

Dự án chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng có sức lan tỏa lớn nhất tại Việt Nam, UpRace 2025, trở lại từ ngày 28/11 đến 21/12.

Trong hành trình 24 ngày, mỗi đội chạy từ các doanh nghiệp, trường học, cộng đồng sẽ ghi nhận thành tích trên ứng dụng UpRace, với mỗi km tương đương 1.000 đồng.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, phát biểu khai mạc dự án năm 2025. (Ảnh: VNG)

Phát biểu tại họp báo UpRace, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, chia sẻ: "Điểm đáng quý nhất ở UpRace là mô hình đơn giản và minh bạch, khi mỗi kilomet đều được quy đổi thành sự hỗ trợ đến đúng nơi cần đến".

Người tham gia có thể tải ứng dụng UpRace và đăng ký theo bảng doanh nghiệp, CLB thể thao và trường học. (Ảnh: VNG)

Hàng triệu bước chạy của UpRace 2025 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ 388 suất Học bổng Hồi sức Sau sinh (Newborn Life Support – NLS) cho các nhân viên y tế, những lớp đào tạo giúp trao lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ em sơ sinh Việt Nam.

Với Quỹ học bổng Vừ A Dính, 8.000 học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, biển đảo có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục được hiện thực hóa giấc mơ đến trường trong năm học 2025 - 2026.

Trong khi đó, ASVDO hy vọng sự đóng góp của UpRace 2025 sẽ tạo điều kiện để Hội có thể trao tặng xe lăn, đồng thời hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật với mức 15 triệu đồng/tháng, giúp họ có thể chủ động di chuyển, giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Đặc biệt, cả ba tổ chức xã hội sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai, lũ lụt trong thời gian qua.