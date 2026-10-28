Công nghệ 28/10: Samsung cắt giảm sản lượng Galaxy A

(VTC News) -

Samsung giảm sản lượng Galaxy A

Điều chỉnh này có thể khiến tổng sản lượng cả năm giảm khoảng 10 triệu chiếc, trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng mạnh.

Ở một số mẫu điện thoại thuộc phân khúc này, chip nhớ hiện chiếm hơn 50% chi phí sản xuất. Tỷ trọng bộ nhớ trong tổng chi phí linh kiện đã tăng từ khoảng 10% lên 30-40%, thậm chí cao hơn. Trong nửa đầu năm 2026, giá mua bộ nhớ di động của bộ phận MX tăng 211% so với cùng kỳ năm trước.

Samsung đang ưu tiên nguồn lực cho các dòng cao cấp Galaxy S và Galaxy Z. Trong quý II, mảng MX và Mạng ghi nhận khoản lỗ hoạt động 0,7 nghìn tỷ won, tương đương 528 triệu USD, lần đầu thua lỗ kể từ khi công bố kết quả riêng biệt năm 2011.

Năm 2027, hãng dự kiến tiếp tục giảm sản lượng Galaxy A hơn 10%. Mục tiêu xuất xưởng các phiên bản Galaxy A dùng màn hình OLED cũng được điều chỉnh từ 120 triệu xuống 100 triệu chiếc. Nguồn cung linh kiện còn chịu sức ép từ nhu cầu sản phẩm liên quan đến chip AI. Việc giảm sản lượng có thể làm suy yếu lợi thế quy mô, khiến các mẫu Galaxy A mới tăng giá hoặc phải cắt giảm thông số phần cứng.

Nguyên nhân gây ra vấn đề của iPhone Duo được hé lộ

Chiếc điện thoại màn hình gập iPhone Duo của Apple đang đối mặt với những phản ánh về chất lượng ngay trong giai đoạn đầu bán ra. Một số người dùng cho biết màn hình xuất hiện các đường kẻ dọc ở giữa và đường kẻ ngang phía bên phải dù thiết bị không chịu tác động từ bên ngoài.

Bản lề cũng bị phản ánh thường xuyên kẹt, phát ra tiếng động lạ và có thể khiến phần cứng màn hình hư hỏng sau vài chục lần gập mở.

Nhân viên Foxconn cho biết Apple đã tạm thời hạ một số tiêu chuẩn về năng suất và kiểm soát chất lượng do năng lực sản xuất bị hạn chế trong giai đoạn ra mắt sản phẩm màn hình gập đầu tiên. Điều này có thể khiến một số linh kiện không đạt yêu cầu lọt vào dây chuyền lắp ráp.

Tuy nhiên, FineMtech, nhà cung cấp linh kiện cốt lõi cho iPhone Duo, bác bỏ việc quy lỗi cho linh kiện do công ty sản xuất và cho rằng cần xác minh khách quan. Apple đã thay thế một lô linh kiện trên dây chuyền, đồng thời cho biết sẽ đổi miễn phí thiết bị gặp lỗi thiết kế phần cứng.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 có màn hình 4,5 inch, giá 290 USD

Fujifilm công bố máy ảnh lai Instax Mini Evo 2 với màn hình LCD phía sau được nâng từ 3 inch lên 4,5 inch. Thiết bị bổ sung chế độ Immersive Movie, cho phép ghi lại video dài tối đa 4 giây trước thời điểm chụp ảnh.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần trang bị thẻ nhớ microSD, phụ kiện không đi kèm trong hộp máy.

Instax Mini Evo 2 tiếp tục kết hợp chụp ảnh kỹ thuật số với khả năng in ảnh lấy liền. Người dùng có thể xem lại, chỉnh sửa hình ảnh trên máy trước khi in lên phim Instax kích thước 2 x 3 inch. Máy in tích hợp có độ phân giải 600 dpi.

Thiết bị duy trì 10 hiệu ứng ống kính và 10 hiệu ứng phim, tạo ra 100 cách phối hợp phong cách hình ảnh. Các tính năng khác gồm chụp cận cảnh, gương selfie, điều chỉnh bù trừ sáng, cân bằng trắng, đèn flash và điều khiển từ xa qua ứng dụng Instax Mini Evo trên điện thoại.

Fujifilm dự kiến bán Instax Mini Evo 2 vào cuối tháng 11 với giá 290 USD (khoảng 7,5 triệu đồng).