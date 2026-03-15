Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024

Nguyễn Quỳnh Anh giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 . Cột mốc quan trọng giúp tên tuổi người đẹp thăng hạng, trở thành một trong những gương mặt đắt show của thời trang Việt.

Xuất hiện trong vai trò "nàng thơ" của Nguyễn Phúc Tuấn trong BST mang tên "Numero 5: Người dấu yêu", Quỳnh Anh khoe trọn nhan sắc nổi bật.

Người đẹp diện chiếc đầm dài ôm sát thêu họa tiết cố đô Huế đính kết thủ công tỉ mỉ, với hình ảnh lầu son, hoa lá, chim muông xứ Huế được thêu tay bằng chỉ màu rực rỡ trên nền lụa vàng.

Cảm hứng của bộ sưu tập bắt nguồn từ hoa thủy tiên - loài hoa biểu tượng tình yêu của nhà thiết kế và người dấu yêu.

Sở hữu chiều cao 1m75 với số đo ba vòng 82-62-93cm, Quỳnh Anh được NTK hài lòng khi thể hiện rõ được tinh thần của bộ sưu tập.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là NTK quyết định sử dụng 100% chất liệu Việt Nam. Toàn bộ bộ sưu tập được may từ lụa tơ tằm cao cấp bao gồm satin, lụa organza và nhiều dòng lụa đặc biệt khác, không thua kém bất kỳ chất liệu nhập khẩu nào.

Kỹ thuật đính kết thủ công là linh hồn của toàn bộ bộ sưu tập. Riêng chiếc đầm cưới trong bộ sưu tập đã ngốn đúng 1 tháng thợ thủ công ngồi đan, lộn từng sợi dây, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất.

Nguyễn Phúc Tuấn là NTK trẻ đang nhận được nhiều chú ý của khán giả. Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, tốt nghiệp kiến trúc sư và từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình nền tảng thẩm mỹ đặc biệt, hòa quyện kiến trúc, văn hóa Huế và phong cách Đông Tây.

Các thiết kế của anh từng được Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và các hoa hậu Bảo Ngọc, Thùy Tiên, Hương Giang lựa chọn và từng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes bởi nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ.