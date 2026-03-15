Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024

Nguyễn Phúc Tuấn là NTK trẻ đang nhận được nhiều chú ý của khán giả. Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, tốt nghiệp kiến trúc sư và từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình nền tảng thẩm mỹ đặc biệt, hòa quyện kiến trúc, văn hóa Huế và phong cách Đông Tây.
Các thiết kế của anh từng được Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và các hoa hậu Bảo Ngọc, Thùy Tiên, Hương Giang lựa chọn và từng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes bởi nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ.
