Vướng nghi vấn bị tổ chức Miss Universe chèn ép, chủ tịch Miss Cosmo lên tiếng

Những ngày qua, thông tin về việc tổ chức Miss Universe tạo áp lực lên các Giám đốc Quốc gia về việc sẽ bị mất giấy phép nếu tiếp tục hợp tác với Miss Cosmo gây xôn xao.

Tại buổi công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2025, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Chủ tịch Miss Cosmo đã làm rõ những vấn đề liên quan câu chuyện bản quyền với tổ chức Miss Universe.

Theo đó, CEO Bảo Hoàng khẳng định Miss Cosmo luôn tôn trọng cách vận hành và chính sách của các cuộc thi sắc đẹp nhưng đồng thời nhấn mạnh không nên có việc gây áp lực hoặc "trao quyền có điều kiện".

Chủ tịch Miss Cosmo lên tiếng về ồn ào với tổ chức Miss Universe.

"Tôi rất tôn trọng những đơn vị cộng tác với mình và luôn tạo điều kiện để họ có thể làm tốt nhất công việc. Tôi từng ở cái vị trí đó và hiểu áp lực của một người phải tìm kiếm và chuẩn bị tốt nhất cho đại diện thi quốc tế.

Vì thế tôi nghĩ họ không nên bị đặt ra những áp lực không cần thiết. Nếu chúng ta luôn nói về những cuộc thi trao quyền, thì phải trao quyền thực sự, chứ không phải là trao quyền có điều kiện", đại diện Miss Cosmo cho biết.

CEO Bảo Hoàng cho rằng mọi cuộc thi nên được trao quyền đúng nghĩa, cần tôn trọng chính sách và vận hành của nhau.

Nói về công tác tổ chức Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam, CEO Bảo Hoàng khẳng định sẽ tạo nên sân chơi sắc đẹp hấp dẫn và minh bạch. Theo đó, từ công tác tuyển chọn ban giám khảo cho đến việc xây dựng hệ thống chấm điểm riêng và độc lập.

Theo chủ tịch Miss Cosmo, toàn bộ số điểm của BGK sẽ được chuyển trực tiếp đến hệ thống của đơn vị kiểm toán. Bản thân ông sẽ không có quyền can thiệp vào kết quả.

"Tôi tin đó là kết quả khách quan bởi vì chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian, tâm sức để tìm ra những giám khảo đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau. Nếu không tôn trọng họ, chắc chắn chúng tôi không thể mời họ quay trở lại", ông khẳng định.

Hoa hậu Phương Linh đại diện Việt Nam thi Miss Cosmo 2025.

Trong khuôn khổ buổi công bố, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh cũng đã nhận sash để đại diện quê nhà chinh chiến tại Miss Cosmo 2025.

Chia sẻ trước thềm nhập cuộc, nàng hậu cho biết đã cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi từ các thí sinh đến từ khắp châu lục. Điều đó giúp cô tự tin, tràn đầy năng lượng và giữ được tinh thần thoải mái.

"Năm nay nhiều quốc gia đầu tư mạnh và thí sinh rất tiềm năng, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc điều gì", Phương Linh chia sẻ.

Tại cuộc thi năm nay, Phương Linh sẽ mang đến dự án cộng đồng có tên “Line2Life”. Đây là ấn phẩm cung cấp kiến thức thiết thực về những biểu hiện thường gặp của rối loạn tâm lý, cùng bộ kỹ năng sơ cứu tâm lý tại nhà.

Nàng hậu thực hiện với mong muốn sẽ là điểm tựa đầu tiên cho các bạn trẻ khi đối diện những vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Phương Linh mang tới cuộc thi trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng "Cá chép hoá rồng".

Trong chương trình, hoa hậu Phương Linh cũng hé lộ trang phục sẽ đem tới cuộc thi có tên “The Rising Dragon”. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng “Cá chép hóa rồng”, biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn mình của người Việt.

Miss Cosmo 2025 sẽ bắt đầu diễn ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11. Cuộc thi năm nay quy tụ gần 80 thí sinh từ khắp thế giới và vùng lãnh thổ. Đêm bán kết tổ chức vào ngày 17/12 và chung kết diễn ra vào ngày 20/12 tại TP.HCM.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực. Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo đã tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời khẳng định sức hút qua làn sóng truyền thông sôi động, thu hút sự quan tâm của khán giả và báo chí quốc tế.