Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) diễn ra Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.
Ngay cuối giờ chiều, mọi ngả đường dẫn về trung tâm phố biển đông nghẹt, khi người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ dồn về Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
Trước giờ khai mạc, Quảng trường Nguyễn Tất Thành không còn chỗ trống.
Dưới ánh đèn lung linh của quảng trường, ai nấy đều chờ đợi khoảnh khắc chính thức khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 – sự kiện mang tính lịch sử của vùng đất "đại ngàn chạm biển xanh".
Cả quảng trường bừng sáng bởi hệ thống laser, công nghệ ánh sáng hiện đại và màn pháo hoa đỉnh cao, sáng ngập trời phố biển khiến lễ khai mạc trở thành một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhãn.
Sân khấu "khổng lồ" nhất từ trước đến nay tại Gia Lai được thiết kế đa tầng, mô phỏng triền đồi bazan uốn lượn vào những con sóng để phục vụ chương trình nghệ thuật với 4 chương: Khởi nguyên, Linh khí đại ngàn, Hào khí Tây Sơn và Đại ngàn chạm biển xanh.
Các tiết mục được dàn dựng quy mô khi kết hợp ngôn ngữ múa đương đại và hiệu ứng thị giác 3D Mapping, biến toàn bộ không gian quảng trường thành một đại dương xanh thẳm rồi lại phút chốc trở thành rừng già đại ngàn kỳ vĩ.
Du khách Bùi Lam đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô và sự đầu tư của lễ khai mạc năm nay. Gia Lai không còn là vùng đất xa xôi trong ký ức, mà đã trở thành một điểm đến hiện đại, sống động nhưng vẫn mang hơi thở hoang sơ của núi rừng."
Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 thể hiện sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển. Đây là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.
Với 244 hoạt động diễn ra xuyên suốt năm 2026, trong đó có 18 hoạt động cấp Bộ và hơn 100 hoạt động của tỉnh, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm bứt phá mạnh mẽ không chỉ dừng lại ở đêm khai mạc mà sẽ lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm.
Đêm khai mạc "đại ngàn chạm biển xanh" bùng nổ sắc màu và âm thanh thu hút hơn 70.000 người dân và du khách. Gia Lai đã sẵn sàng với mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch.
