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Xuất bản ngày 03/07/2026 09:01 AM
Xuất bản ngày 03/07/2026 09:01 AM

Rời điện thoại, máy tính bảng, 'khối nghỉ hè' thích thú bắt cá mò ốc ở Đà Lạt

(VTC News) -

Trong chuyến du lịch đến Đà Lạt dịp hè, các em nhỏ đến từ nhiều nơi đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi cùng cha mẹ lội bùn, mò ngao, bắt ốc trên hồ Suối Vàng.

Những ngày qua, hồ Suối Vàng - hồ thủy điện AnKroet ở phường LangBiang - Đà Lạt (Lâm Đồng) rút nước cạn trơ đáy. Nhiều gia đình dẫn con cháu đến lội bùn bắt ngao và ốc sinh sống dưới hồ.

Những ngày qua, hồ Suối Vàng - hồ thủy điện AnKroet ở phường LangBiang - Đà Lạt (Lâm Đồng) rút nước cạn trơ đáy. Nhiều gia đình dẫn con cháu đến lội bùn bắt ngao và ốc sinh sống dưới hồ.

Hồ Suối Vàng rộng khoảng 60 ha chuyên cung cấp nước cho thủy điện AnKroet. Bao quanh hồ nước này là những cánh rừng thông bạt ngàn, xanh tươi. Mỗi năm, hồ sẽ được rút cạn nước một vài lần. Đó cũng là dịp nhiều người dân, du khách cùng nhau đi thả lưới, bắt cá, mò ngao, tìm ốc.

Hồ Suối Vàng rộng khoảng 60 ha chuyên cung cấp nước cho thủy điện AnKroet. Bao quanh hồ nước này là những cánh rừng thông bạt ngàn, xanh tươi. Mỗi năm, hồ sẽ được rút cạn nước một vài lần. Đó cũng là dịp nhiều người dân, du khách cùng nhau đi thả lưới, bắt cá, mò ngao, tìm ốc.

"Khối nghỉ hè" trải nghiệm bắt cá, mò ốc và tỏ ra rất thích thú dù bùn đất lấm lem.

“Khối nghỉ hè” trải nghiệm bắt cá, mò ốc và tỏ ra rất thích thú dù bùn đất lấm lem.

Cả gia đình hợp sức "tìm kho báu" dưới lòng hồ.

Cả gia đình hợp sức “tìm kho báu” dưới lòng hồ.

Các bé chăm chú theo dõi người lớn tìm và nhặt các con ốc lớn nằm sâu trong bùn.

Các bé chăm chú theo dõi người lớn tìm và nhặt các con ốc lớn nằm sâu trong bùn.

Và tự trải nghiệm sau khi học hỏi từ phụ huynh.

Và tự trải nghiệm sau khi học hỏi từ phụ huynh.

Những con ốc nằm sâu dưới lớp bùn được "khối nghỉ hè" tìm thấy.

Những con ốc nằm sâu dưới lớp bùn được “khối nghỉ hè” tìm thấy.

Trải nghiệm mới mẻ khiến các bé đều hăng hái.

Trải nghiệm mới mẻ khiến các bé đều hăng hái.

Hầu hết các bé từ 4 đến 8 tuổi, ở TP.HCM, Nha Trang. Đây là lần đầu các bé được trải nghiệm lội bùn, bắt ốc nên rất thích thú, say mê. Các bậc phụ huynh vui vẻ khi thấy con mình hòa đồng cùng các bạn dù mới gặp lần đầu.

Hầu hết các bé từ 4 đến 8 tuổi, ở TP.HCM, Nha Trang. Đây là lần đầu các bé được trải nghiệm lội bùn, bắt ốc nên rất thích thú, say mê. Các bậc phụ huynh vui vẻ khi thấy con mình hòa đồng cùng các bạn dù mới gặp lần đầu.

Niềm vui giản đơn nhưng là những kỷ niệm đáng nhớ khi đến với Đà Lạt.

Niềm vui giản đơn nhưng là những kỷ niệm đáng nhớ khi đến với Đà Lạt.

Không những các em nhỏ thích thú, nhiều phụ huynh cũng say sưa đi nhặt ốc cùng các con và trò chuyện với nhiều phụ huynh khác.

Không những các em nhỏ thích thú, nhiều phụ huynh cũng say sưa đi nhặt ốc cùng các con và trò chuyện với nhiều phụ huynh khác.

Và hướng dẫn cho nhau cách nhận biết đâu là ốc còn sống, đâu là ốc đã chết.

Và hướng dẫn cho nhau cách nhận biết đâu là ốc còn sống, đâu là ốc đã chết.

Không khí càng lúc càng vui vẻ, thân thiện.

Không khí càng lúc càng vui vẻ, thân thiện.

Chị Phạm Thị Thúy Liễu (du khách đến từ Nha Trang) cho biết: "Cảm giác vừa lội bùn vừa tìm ốc để bắt với các con và mọi người rất đặc biệt. Tôi rất thích vì nó thư giãn, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Cảnh ở đây cũng rất đẹp. Đây chính xác là những gì tôi muốn tìm kiếm khi đến với Đà Lạt. Dịp này, cả gia đình tôi ai cũng vui".

Chị Phạm Thị Thúy Liễu (du khách đến từ Nha Trang) cho biết: “Cảm giác vừa lội bùn vừa tìm ốc để bắt với các con và mọi người rất đặc biệt. Tôi rất thích vì nó thư giãn, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Cảnh ở đây cũng rất đẹp. Đây chính xác là những gì tôi muốn tìm kiếm khi đến với Đà Lạt. Dịp này, cả gia đình tôi ai cũng vui”.

Các em nhỏ vô tư nô đùa trên mặt hồ đầy bùn đất và trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Các em nhỏ vô tư nô đùa trên mặt hồ đầy bùn đất và trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Những đôi chân lấm lem bùn đất nhưng đầy hứng khởi.

Những đôi chân lấm lem bùn đất nhưng đầy hứng khởi.

Một người cha rạng rỡ khoe thành quả của các con.

Một người cha rạng rỡ khoe thành quả của các con.

Niềm vui của cả cha lẫn con trong buổi trải nghiệm thú vị tại Đà Lạt.

Niềm vui của cả cha lẫn con trong buổi trải nghiệm thú vị tại Đà Lạt.

Tranh thủ lưu giữ giúp nhau lưu giữ kỷ niệm.

Tranh thủ lưu giữ giúp nhau lưu giữ kỷ niệm.

Anh Nguyễn Hoàng Thành (du khách đến từ TP.HCM) vui vẻ nói: "Đây là chuyến du lịch Đà Lạt đáng nhớ nhất của gia đình tôi. Từ buổi trải nghiệm này, nhìn các con nô đùa và kết nối cùng các bạn, tôi cảm thấy vui và hiểu hơn về sở thích, suy nghĩ của các con khi gần gũi với thiên nhiên".

Anh Nguyễn Hoàng Thành (du khách đến từ TP.HCM) vui vẻ nói: “Đây là chuyến du lịch Đà Lạt đáng nhớ nhất của gia đình tôi. Từ buổi trải nghiệm này, nhìn các con nô đùa và kết nối cùng các bạn, tôi cảm thấy vui và hiểu hơn về sở thích, suy nghĩ của các con khi gần gũi với thiên nhiên”.

Cùng với các con, các phụ huynh cũng gần gũi nhau hơn, vui vẻ hơn.

Cùng với các con, các phụ huynh cũng gần gũi nhau hơn, vui vẻ hơn.

Bé Nguyễn Thư Anh (6 tuổi) cho biết mình rất vui vì được ba mẹ cho đi bắt ốc như thế này. "Cháu vui lắm. Bình thường cháu không biết được những con ốc này có từ đâu. Hôm nay, cháu bắt được nhiều ốc và nói chuyện với rất nhiều bạn tại đây".

Bé Nguyễn Thư Anh (6 tuổi) cho biết mình rất vui vì được ba mẹ cho đi bắt ốc như thế này. “Cháu vui lắm. Bình thường cháu không biết được những con ốc này có từ đâu. Hôm nay, cháu bắt được nhiều ốc và nói chuyện với rất nhiều bạn tại đây”.

Theo các bậc phụ huynh, họ rất muốn Đà Lạt có thêm nhiều hoạt động ngoài trời mới, lạ và vui vẻ để du khách có thể trải nghiệm và cho con mình những ấn tượng, kiến thức bổ ích trong cuộc sống.

Theo các bậc phụ huynh, họ rất muốn Đà Lạt có thêm nhiều hoạt động ngoài trời mới, lạ và vui vẻ để du khách có thể trải nghiệm và cho con mình những ấn tượng, kiến thức bổ ích trong cuộc sống.

Và quan trong hơn là thông qua các hoạt động này, tình cảm giữa mọi người được gắn kết, chia sẻ và tốt đẹp hơn.

Và quan trong hơn là thông qua các hoạt động này, tình cảm giữa mọi người được gắn kết, chia sẻ và tốt đẹp hơn.

Chị Lê Vũ Ái Linh (du khách đến từ TP.HCM) cho hay: "Đây là chuyến du lịch Đà Lạt ấn tượng nhất của gia đình tôi".

Chị Lê Vũ Ái Linh (du khách đến từ TP.HCM) cho hay: “Đây là chuyến du lịch Đà Lạt ấn tượng nhất của gia đình tôi”.

Nụ cười tươi thắm trên gương mặt "khối nghỉ hè".

Nụ cười tươi thắm trên gương mặt “khối nghỉ hè”.

NGUYÊN GIÁP
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