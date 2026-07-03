Rời điện thoại, máy tính bảng, 'khối nghỉ hè' thích thú bắt cá mò ốc ở Đà Lạt

Chị Phạm Thị Thúy Liễu (du khách đến từ Nha Trang) cho biết: “Cảm giác vừa lội bùn vừa tìm ốc để bắt với các con và mọi người rất đặc biệt. Tôi rất thích vì nó thư giãn, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Cảnh ở đây cũng rất đẹp. Đây chính xác là những gì tôi muốn tìm kiếm khi đến với Đà Lạt. Dịp này, cả gia đình tôi ai cũng vui”.