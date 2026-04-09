Quy chuẩn trạm sạc xe điện tại chung cư sẽ được ban hành trước 30/4

Theo bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Bộ đã tổ chức 2 hội thảo để lấy ý kiến từ các bộ, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học về việc bổ sung quy định đối với trạm sạc xe điện tại chung cư. Trên cơ sở đó, dự thảo quy chuẩn đã được hoàn thiện và lấy ý kiến rộng rãi trước khi gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Theo kế hoạch, quy chuẩn này sẽ được hoàn thiện và ban hành trước ngày 30/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 27.

Theo bà Hằng, dự thảo quy chuẩn tập trung vào ba nhóm chính gồm khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện và khu vực đổi pin. Trong đó, khu vực sạc xe điện sẽ được quy định cụ thể về vị trí bố trí, phân vùng riêng biệt, giới hạn số lượng thiết bị sạc trong từng khu vực để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời bổ sung yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện, chiếu sáng và trụ sạc.

Đối với khu vực để xe điện, dự thảo đưa ra các yêu cầu về bố trí riêng biệt so với các loại phương tiện khác, kèm theo các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, khu vực đổi pin cũng được quy định về vị trí lắp đặt, yêu cầu về hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với tủ đổi pin.

Bà Hằng cho biết, quá trình xây dựng quy chuẩn mới được thực hiện trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai tại các khu chung cư. Bộ đã yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình thực hiện quy chuẩn hiện hành, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc bố trí và vận hành trạm sạc xe điện.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải, số lượng phương tiện sử dụng động cơ điện đang tăng nhanh. Hiện cả nước có hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về chỗ đỗ xe, trạm sạc và trạm đổi pin, đặc biệt tại các khu chung cư.

Liên quan đến thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quý I/2026, giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định và duy trì ở mức cao. Chỉ có một số địa phương có giá tăng so với quý trước nhưng cũng ở mức thấp và tùy vào khu vực (tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa tăng 2%, tại Đà Nẵng và Đồng Nai tăng trên 1%).

Trong quý I/2026 có tổng số 42 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 7.871 căn, lô/nền, trong đó: nhà chung cư 2.449 căn, nhà ở riêng lẻ 3.309 căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở 2.113 lô/nền.

Trong đó, dự án phát triển nhà ở thương mại có 31 dự án với quy mô vào khoảng 5.733 căn, (2.424 căn chung cư, 3.309 căn nhà ở riêng lẻ), bằng 68,9% so với quý IV/2025 và bằng 221,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở: có 10 dự án với quy mô 2.113 lô/nền, bằng 37,0% so với quý IV/2025 và bằng 58,8% cùng kỳ năm 2025.

Dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có 1 dự án (bằng khoảng 25% so với quý IV/2025) với quy mô 25 căn hộ du lịch.

Dự báo những tháng tới trong năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết, khi các quy định mới được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt và từng bước đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Việc nguồn cung được cải thiện sẽ góp phần ổn định mặt bằng chung của thị trường, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân có nhu cầu ở thực.

Về xu hướng cụ thể, theo Bộ Xây dựng, nhu cầu bất động sản những tháng tới trong năm 2026 dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ chung cư có giá phù hợp tại các đô thị lớn, cũng như đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định. Hoạt động môi giới bất động sản sẽ ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn nhờ được quản lý chặt chẽ và nâng cao tiêu chuẩn hành nghề. Các hành vi đầu cơ, thổi giá sẽ tiếp tục được tăng cường giám sát, kiểm soát, qua đó hạn chế những biến động bất thường của thị trường. Thông tin về thị trường, quy hoạch và chính sách sẽ ngày càng minh bạch, dễ tiếp cận hơn. Đồng thời, quá trình sàng lọc sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó các doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải, còn những doanh nghiệp và dự án có quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ, triển khai bài bản sẽ có điều kiện phục hồi và phát triển.