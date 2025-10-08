V-Green sẽ lắp đặt trạm sạc xe điện tại các khu vực công cộng TP.HCM

(VTC News) -

Theo văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM trả lời đề xuất của Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green về lắp trạm sạc xe điện, cơ quan này chấp thuận chủ trương cho V-Green lắp đặt trạm sạc xe điện tại đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành) cùng 2 vị trí trong khu vực công viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội).

Một trạm sạc xe ô tô điện tại khu vực công viên 23/9. (Ảnh: Hà Linh)

Các vị trí này thuộc phạm vi đang được thành phố cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô tô có thu phí.

V-Green phải khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong để xác định cụ thể các vị trí phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp phép thi công theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý, với những vị trí lắp đặt có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân hai bên đường, công ty cần nghiên cứu phương án tích hợp thiết bị sạc lên các trụ chiếu sáng công cộng hiện hữu.

Đối với 28 vị trí khác, Sở yêu cầu V-Green phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát, đề xuất cụ thể từng vị trí trên từng tuyến đường, làm cơ sở để Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, V-Green đề xuất 35 vị trí trạm sạc tại các khu vực công cộng ở TP.HCM.

Tại các chung cư, trung tâm thương mại, khu vực sạc xe điện cũng được đẩy mạnh đầu tư. (Ảnh: Hà Linh)

Tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Vùng phát thải thấp - Lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ phương tiện giao thông", do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức ngày 7/10, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết TP.HCM đang và sẽ đầu tư các trạm sạc tập trung tại 19 bến xe của thành phố, các chung cư, bãi giữ xe công cộng, bãi giữ xe ở các công viên.

Hiện Sở đang nghiên cứu khoảng 200 vị trí, đáp ứng được lượng xe hiện nay, và tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trả lời Báo điện tử VTC News về phương án đầu tư trạm sạc xe điện, ông Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh xe máy điện VinFast, cho biết V-Green đã phát triển mạng lưới 150.000 cổng sạc xe ô tô điện và xe máy điện trên toàn quốc, đang hướng đến mục tiêu nâng lên 500.000 cổng trong vòng 2 năm tới.

Tại TP.HCM, V-Green thời gian qua đã đẩy mạnh lắp đặt trạm, trụ sạc xe điện tại các bãi đỗ xe, vỉa hè khu trung tâm và các mặt bằng do thành phố giới thiệu. Đồng thời, công ty cũng mở rộng mô hình trạm sạc nhượng quyền, nhận được sự hưởng ứng của nhiều đối tác sở hữu mặt bằng, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của người dân.

Đại diện này cũng cho rằng hiện V-Green còn đang đẩy mạnh mô hình trạm sạc nhượng quyền và tích hợp ổ cắm sạc xe máy điện trên các trụ sạc ô tô điện, để đáp ứng nhu cầu của người dân.