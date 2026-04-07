Quảng Ninh dồn lực chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Chiều 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp thông tin về công tác phối hợp, chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Quảng Ninh xác định đây là hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè năm 2026. Cụ thể, chương trình nghệ thuật khai mạc liên hoan sẽ gắn với chào mừng 71 năm Ngày giải phóng khu mỏ với chủ đề “Thanh âm kỷ nguyên mới”, dự kiến quy mô 50.000 người tham dự tại Quảng trường 30/10.

Ngày 7/4, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ (ngoài cùng bên trái) trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị sân khấu phục vụ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật sẽ được kiến tạo trên trục hình tượng "sóng" và "thanh âm" với cấu trúc chặt chẽ thành ba chương, nhằm tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt.

Chương I với chủ đề "Thanh âm khởi nguyên" tái hiện những âm thanh nguyên sơ của tự nhiên và lao động qua màu sắc âm nhạc bán cổ điển kết hợp dân tộc. Chương II mang tên "Thanh âm di sản" đi sâu vào đời sống tinh thần qua tiếng nói, lời ru và các làn điệu dân gian được làm mới trên nền phối khí hiện đại. Chương III mang tên "Thanh âm kỷ nguyên mới" sử dụng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung, sôi động để thể hiện tinh thần sáng tạo và khát vọng của thế hệ hôm nay.

Nổi bật trong chương trình nghệ thuật là sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu, với sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận cùng các nghệ sĩ trẻ như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Rapper Double2T, nhóm Oplus và Rapper nhí Xệ Xệ.

Liên hoan là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, đồng thời là dịp để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại và giàu tiềm năng phát triển tới công chúng trong và ngoài nước.

Liên hoan quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.

Ban tổ chức chương trình phát hành trực tuyến 20.000 vé mời miễn phí tham dự Chương trình nghệ thuật Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026 và chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ tại cổng đăng ký nhận vé mời tại địa chỉ: https://quangninh.dangkyve.com.

Thời gian đăng ký từ 19h ngày 7/4, đến khi cổng đăng ký ghi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký thành công (thông tin đăng ký bao gồm: họ và tên; số căn cước công dân; địa chỉ nơi cư trú). Hệ thống sẽ phát hành mã QR-Code xác nhận khi khán giả đăng ký thành công trên hệ thống.

Ban tổ chức đổi vé in cho khán giả đăng ký vé thành công; thời gian đổi vé in diễn ra trong 2 ngày là 9 và 10/4, từ 8h30 - 22h tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần, Tiểu ban An toàn, an ninh, trật tự, y tế phục vụ Chương trình Liên hoan và chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện.

Trong ngày 7/4, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cũng trực tiếp đi kiểm tra công tác dàn dựng sân khấu chuẩn bị cho lễ khai mạc liên hoan diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, quy mô lớn của đơn vị và tỉnh Quảng Ninh, do đó yêu cầu Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, rà soát toàn diện các nội dung về tổ chức, trang trí, khánh tiết, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Cũng tại cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh thông tin thêm về chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 và Vũ hội đường phố quốc tế “Vũ điệu 5 Châu”. Carnaval Hạ Long 2026 là sự kiện trung tâm, đặc sắc và nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 30/4 tại Quảng trường 30/10 với quy mô trên 80.000 người. Điểm đặc sắc của chương trình là màn diễu hành Carnaval quy mô lớn với 60 xe mô hình nghệ thuật, đại diện cho các doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Những mô hình sáng tạo, rực rỡ sắc màu cùng các tiết mục trình diễn đường phố sôi động sẽ tạo nên bức tranh lễ hội sống động, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng Mỏ, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển, hội nhập và vươn tầm của Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới. Một trong những hoạt động mới và hấp dẫn của Tuần văn hóa năm nay là Vũ hội đường phố “Vũ điệu 5 Châu - Quảng Ninh chào hè”, diễn ra từ 28/4 đến 2/5 trên các tuyến đường bao biển thuộc phường Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy. Sự kiện quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các châu lục, kết hợp các loại hình biểu diễn đặc sắc như xiếc cà kheo, múa rối nước lưu động, ban nhạc đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian và hiện đại. Đây không chỉ là sân khấu nghệ thuật mở mà còn là không gian tương tác, nơi du khách và người dân có thể trực tiếp tham gia các hoạt động diễu hành và lễ hội đường phố sôi động. Hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh thân thiện, cởi mở, hội nhập.