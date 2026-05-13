Thiều Bảo Trâm ở tuổi 32: Xinh đẹp, gợi cảm, biết làm chủ cảm xúc khi yêu

Nhờ thành công ở Chị đẹp đạp gió và đoạt giải thưởng "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" tại Làn sóng xanh 2024, Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi 32, nữ ca sĩ được đánh giá là một trong số những mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp của Vbiz.

Sau một thời gian im ắng, Thiều Bảo Trâm trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên Thỏ săn mồi - sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh.

Về ca khúc mới, Thiều Bảo Trâm muốn gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Bài hát đề cao việc không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương. Ở nghĩa rộng hơn, ca khúc còn phản ánh tâm lý tình yêu tự do, tỉnh táo mong muốn một kết nối tình cảm chân thành.

Thiều Bảo Trâm xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi 32.

Trở lại với hình ảnh mạnh mẽ, Thiều Bảo Trâm nói vẫn là người giàu cảm xúc, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô muốn thể hiện phiên bản trưởng thành hơn, cá tính hơn trong âm nhạc. Cô muốn tiếp tục khai thác nhiều khía cạnh ở bản thân trong tương lai, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời.

Nói về quan điểm trong tình yêu hiện tại, Thiều Bảo Trâm thừa nhận đã biết cách làm chủ cảm xúc. Cô muốn dùng hình ảnh trong ca khúc mới để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình.

"Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác.

Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai thua trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại cũng vậy, mình có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách tự bảo vệ cảm xúc", Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

MV "Thỏ săn mồi" - Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2013. Cô có một số ca khúc được khán giả yêu thích như Sau lưng anh có ai kìa, Triệu lý do…

Năm 2024, Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2. Tài năng của nữ ca sĩ trong chương trình được người xem nhìn nhận và đánh giá cao.

Ngoài âm nhạc, đời tư của Thiều Bảo Trâm cũng từng được nhiều khán giả quan tâm.