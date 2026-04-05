Cập nhật lúc 11:12 AM ngày 05/04/2026
Chuỗi sự kiện ấn tượng trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc tại Quảng Ninh

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra loạt sự kiện hấp dẫn tại nhiều địa điểm trong gần một tuần lễ.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam mà còn là sự kiện lớn có ý nghĩa cả về chính trị, văn hóa, truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Đêm khai mạc Liên hoan hứa hẹn sôi động với khoảng 50.000 khán giả tham dự. Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra vào 20h ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chào mừng 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc; các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Đêm khai mạc là một concert giao thoa di sản và thời đại thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng… Concert có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy…

Vé mời đêm khai mạc Liên hoan phát thanh “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ được phát hành miễn phí theo hình thức trực tuyến, phổ biến đến đông đảo người dân và du khách. Thời gian đăng ký vé từ 19h ngày 7/4 tại địa chỉ https://quangninh.dangkyve.com. Concert cũng được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên các nền tảng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh.

Trước khi diễn ra đêm khai mạc, hàng loạt các hoạt động nghiệp vụ trong khuôn khổ Liên hoan bắt đầu từ ngày 9/4. Được mong chờ nhất là phần thi phát thanh trực tiếp từ 8h ngày 9/4 đến 13h ngày 12/4 tại Báo và PTTH Quảng Ninh, thể loại phát thanh hấp dẫn hứa hẹn những phần thi ấn tượng từ các đoàn tham gia.

Tại trụ sở Báo và PTTH Quảng Ninh cũng sẽ diễn ra 2 hội thảo quan trọng. Trong đó, Hội thảo quốc tế về podcast “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” ngày 12/4 có sự tham dự của 35 nhà báo, nhà sản xuất đến từ nhiều tổ chức nghề nghiệp và cơ quan phát thanh - truyền hình trong khu vực và thế giới, chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển podcast tại Việt Nam và thế giới.

“Giới thiệu về VOV và Báo chí Quảng Ninh” là chủ đề Trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh từ ngày 10-13/4 tại Cung Quy hoạch hội chợ và triến lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là không gian đặc biệt để những người yêu mến phát thanh tìm hiểu về những chặng đường và sự phát triển, đổi mới hôm nay của ngành phát thanh.

Hội chợ OCOP và Lễ hội ẩm thực Quảng Ninh diễn ra song song từ ngày 11-13/4 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá Quảng Ninh qua văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng.

Các đoàn tham dự Liên hoan cũng tham gia nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm tại 2 di sản thế giới của Quảng Ninh là vịnh Hạ Long và Yên Tử. Từ ngày 9-12/4, Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm Chung khảo các tác phẩm dự thi. Đáng chú ý, lần đầu tiên hạng mục podcast có sự tham gia của nhiều giám khảo quốc tế đến từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC).

Các đại biểu quốc tế đến từ Trung Quốc, Nga, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Hungary, Mông Cổ, Hồng Kông (Trung Quốc)… và các đoàn trong nước sẽ có dịp trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa của Quảng Ninh thông qua các hoạt động xuyên suốt Liên hoan.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra vào 20h10 phút ngày 13/4 tại Nhà hát 1.000 chỗ trong Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Các sự kiện điểm nhấn trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc đều diễn ra tại trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, kết nối nhiều điểm đến hấp dẫn. Đến nay, các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, hứa hẹn một kỳ Liên hoan với nhiều dấu ấn đột phá, một dấu mốc thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Trường Giang(VOV-Đông Bắc)

Link: https://vov.vn/xa-hoi/chuoi-su-kien-an-tuong-trong-lien-hoan-phat-thanh-toan-quoc-tai-quang-ninh-post1281368.vov#&gid=1&pid=12

Dòng sự kiện: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII
Xem thêm
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn