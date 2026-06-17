QL22 mở rộng lên 10 làn xe kích hoạt làn sóng 'di cư ngược' phía Tây Bắc TP.HCM

(VTC News) -

Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

QL22 mở rộng lên 10 làn xe, kết hợp cùng 7 cầu vượt tại các nút giao lớn sẽ giảm ùn tắc triệt để cho Tây Bắc TP.HCM. (Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM)

Cú hích hạ tầng thay đổi cuộc sống của 4 triệu dân khu vực Tây Bắc TP.HCM

Ông Lê Hùng, 67 tuổi, đã sống gần trọn đời trong một con hẻm trên đường Phan Văn Hớn (quận 12 cũ). Gia đình 3 thế hệ 6 thành viên loay hoay trong một căn nhà chưa tới 50m2 đất. Không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng và gần như không có mảng xanh khiến nhu cầu tìm kiếm một nơi ở tốt hơn luôn hiện hữu.

Mong muốn chuyển nhà của gia đình ông luôn mắc kẹt giữa hai lựa chọn chưa bao giờ vừa vặn. Chọn khu vực gần trung tâm đồng nghĩa với việc tiếp tục chấp nhận mật độ dân cư cao và tiện ích sống hạn chế. Dịch chuyển về các khu vực xa hơn như Hóc Môn lại khiến cả gia đình băn khoăn về thời gian đi lại.

Bài toán đó bắt đầu có lời giải khi TP.HCM công bố kế hoạch nâng cấp mở rộng QL22 lên 60 m với 10 làn xe, dự kiến khởi công ngay trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028. Cùng thời điểm, siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park được khởi công tại xã An Thới Sơn, cách nơi ở hiện tại của gia đình ông khoảng 10 km.

Theo tính toán, khi dự án hoàn thành, từ đô thị Vinhomes về chỗ ở hiện tại của ông chỉ hơn 10 phút chạy xe, về quận 1 (cũ) chỉ còn 25-30 phút, ra sân bay Tân Sơn Nhất chưa đầy 20 phút.

“Hạ tầng được đầu tư đồng bộ thì khoảng cách không còn là trở ngại. Nếu có thể sống trong môi trường rộng rãi, trong lành hơn, con cháu có điều kiện học hành tốt hơn mà vẫn kết nối thuận tiện với trung tâm thì đó là lựa chọn rất đáng cân nhắc”, ông nói khi cùng con trai đi xem trực tiếp dự án Vinhomes Sài Gòn Park.

Là người am hiểu thị trường bất động sản phía Tây Bắc, ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc dự án tại Alpha Real, đánh giá nhu cầu khu vực này đã bị nén trong thời gian dài. Dù là tập trung khoảng 4 triệu dân, khu vực này vẫn thiếu những khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và có hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Thực tế cho thấy, khi hạ tầng kết nối khai thông, khoảng cách không còn tính bằng số kilomet mà tính bằng số phút di chuyển thì nhu cầu chuyển vào nội đô cũng giảm dần. Thay vào đó là làn sóng “di cư ngược” về phía các đô thị vệ tinh, nơi có chất lượng sống cao hơn và mức giá hấp dẫn hơn.

“Theo khảo sát của chúng tôi thì nhu cầu ở thực của người dân khu vực Tây Bắc rất lớn. Việc QL22 mở rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp với siêu đô thị của Vinhomes sẽ kích hoạt làn sóng dịch chuyển chốn an cư của toàn vùng. Tốc độ lấp dầy của dự án sẽ rất nhanh”, ông Linh dự báo.

QL22 mở rộng sẽ giúp cư dân Vinhomes Sài Gòn Park di chuyển vào trung tâm nhanh chóng hơn nhiều so với hiện nay.

QL22 mở rộng sẽ là “Mai Chí Thọ của Tây Bắc TP.HCM”

Anh Minh Hoàng, 40 tuổi, là quản lý vận tải cho một doanh nghiệp logistics tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Không ai hiểu rõ hơn anh cái giá của từng giờ ùn tắc trên con đường Xuyên Á chỉ rộng 36-40 mét hiện tại. Vì vậy, khi nghe tin QL22 sẽ mở rộng lên 60m, anh Hoàng vui mừng vì nhìn thấy một huyết mạch kinh tế được khai thông.

“Khi QL22 mở rộng và cao tốc Mộc Bài hoàn thiện, lưu lượng giao thương qua trục này sẽ tăng gấp nhiều lần. Khu công nghiệp, logistics, chuỗi cung ứng, tất cả sẽ bùng nổ dọc hành lang này. Và một nguồn nhân lực khổng lồ sẽ dồn về Tây Bắc”, anh Hoàng nhận định.

Dưới góc nhìn vĩ mô, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, gọi đây là kết quả tất yếu của một vùng đất bị bỏ qua quá lâu, nay được đánh thức đồng thời bởi cả hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

“Trục xuyên Á cùng Metro số 2 và cao tốc sẽ tạo ra hạ tầng kết nối đa hướng chưa từng có. Đây chính là nền móng đánh thức vùng đất ngủ quên suốt 30 năm”, ông Châu nhấn mạnh.

Với cá nhân anh Hoàng, có một sự thay đổi cụ thể hơn là lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện chuyển hẳn về Tây Bắc TP.HCM để sinh sống. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, anh có thể đến chỗ làm trong vòng 5 phút chạy xe, 2 con tự đi bộ đến trường Vinschool, vợ anh không còn phải tất tả đón con, khi cần cả nhà vẫn dễ dàng về thăm ông bà ở nội thành.

Vinhomes Sài Gòn Park cung cấp đa dạng mẫu nhà, đáp ứng nhu cầu khác nhau của các gia đình.

15 năm trước, khi đại lộ Mai Chí Thọ hay xa lộ Hà Nội mở rộng, rất ít người hình dung được toàn bộ trục Thủ Thiêm - An Phú - Thảo Điền - Quận 9 lại thay đổi mạnh mẽ đến vậy. Giờ đây, dự án QL22 mở rộng đang mang theo sứ mệnh tương tự cho khu vực Tây Bắc.

“QL22 cùng với Metro số 2, Vành đai 3 là những điểm chạm hạ tầng cốt lõi, khi đồng loạt kích hoạt, nhu cầu ở thực sẽ bùng nổ, đẩy thanh khoản và giá trị bất động sản tăng theo từng nhịp hoàn thiện”, bà Nguyễn Thị Việt, Giám đốc Sunnyland, nhận định.

Công viên nước đầu tiên thiết kế dành riêng cho cả gia đình vui chơi, thay vì từng nhóm tuổi.

Thay vì chen chân trong nội đô đã quá tải, ngày càng nhiều cư dân TP.HCM đang sẵn sàng “di cư ngược” về Tây Bắc, nơi hạ tầng đang hoàn thiện, nơi không gian sống tiện nghi đang thành hình tại Vinhomes Sài Gòn Park. Bởi khi con đường đã thênh thang, người ta không còn lý do gì để tiếp tục ép mình phải tiếp tục cam chịu cảnh sống chật chội.